Sokkoló számokat közölt Takács Péter: ennyivel csökkenhet az orvosok fizetése, ha megvalósul a Tisza-csomag

Súlyosan érintené az orvosokat a Tisza Párt progresszív adórendszere – erről beszélt Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a Harcosok órájában. Szerinte még a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összeget jelentene havonta. Úgy látja, Magyar Péter politikája semmi másról nem szól, mint a népnyúzásról.
Járdi Roland
2025.08.27, 12:32
Frissítve: 2025.08.27, 12:53

„Éltem én már abban az időben, amikor progresszív adózás volt, és kezdő orvosként gazdagnak minősültem az átlagkeresetet el nem érő fizetésemmel” mondta Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, aki a Harcosok órájának volt a vendége szerda reggel. A Magyar Nemzet beszámolója szerint az államtitkár a Tisza-csomag orvostársadalomra gyakorolt negatív következményeiről beszélt.

Tisza-csomag
Sokkoló számokat közölt Takács Péter: nagyot csökkenhet az orvosok fizetése, ha megvalósul a Tisza-csomag / Fotó: Vasvári Tamás / MTI

Az államtitkár szerint, ha megvalósulna a Tisza-csomag, a középső adózási sávba, 22 százalékba esne az összes szakdolgozó, míg a diplomás szakdolgozók már 33 százalékkal adóznának az orvosokkal együtt. 

Ez azt jelenti, hogy az az orvos, aki bruttó 2,2 millió forintot keres jelenleg, amelynek a nettó értéke 1,4 millió forint, az a Tisza Párt adórendszerével több mint 228 ezerrel kevesebbet kapna. A progresszív adózás a nővéreknek, ápolóknak is súlyos tízezrekbe kerülne, de a diplomás ápolóknak is százezres összegről kellene lemondaniuk havonta

 – szögezte le, hozzátette: Magyar Péterék politikája semmi másról nem szól, mint népnyúzásról.

A műsorban beszélt a Fejér vármegyei kórházról, ma derül ki, újra iható lesz-e a víz az intézményben. Már beszerelték azt a gépet, amely tartós megoldhatja az ivóvízproblémát. Az egészségügyi államtitkár egyben azt is cáfolta, egy nyolc hónapos kislány a székesfehérvári kórházban kapott el egy súlyos, bakteriális fertőzést. 

Egy másik kérdésre válaszolva azt mondta, Magyar Péter szakértői nincsenek tisztában a valósággal: az Eurostat adataiból az olvasható, hogy a GDP 4 százalékát költjük az egészségügyre, de van két-három olyan tétel, amelyet nem az egészségügy kasszájából finanszírozzuk: ilyen a kórházak műszaki üzemeltetése, amely nem egészségügyi költésként van elszámolva, hanem van egy olyan sor az uniós statisztikában, mint a közszolgáltatások fenntartása. Magyarország másfélszer annyit költ erre, mint az uniós átlag, és ebből több mint 120 milliárd forint a kórházak üzemeltetése. 

 

 

 

