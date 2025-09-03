Deviza
Otthon Start Program
3% fix
fix kamatozás
Orbán Viktor

3 százalékos hitel: Orbán Viktor nem csodálkozik, hogy megmozdult az ország, a bankok egymásra licitálnak

Hétfőn elstartolt Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása, az Otthon Start program. Orbán Viktor miniszterelnök szerint nem csoda, hogy megmozdult az ország, az emberek saját otthonra vágynak bérlakások helyett. A bankok közötti verseny nő, egymás után jelentik be, hogy bemennek a 3 százalékos hitelkamat alá és számos más kedvezménnyel is előjöttek az ügyfélszerzés reményében.
Németh Tamás
2025.09.01., 11:45
Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Szeptember 1-jével hivatalosan is elindult a kormányzat otthonteremtési programja, az Otthon Start program. A fix 3 százalékos hitelprogram érdemi segítséget nyújt a fiataloknak, hogy a szülői házból, az albérletből első saját lakásukba költözhessenek. 

3 százalékos hitel: a miniszterelnök szerint semmi meglepő nincsen abban, hogy egy ilyen lehetőség miatt megmozdult az egész ország
3 százalékos hitel: a miniszterelnök szerint semmi meglepő nincsen abban, hogy egy ilyen lehetőség miatt megmozdult az egész ország / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

„Ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Nem csoda, hogy megmozdult az ország” – reagált közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor azt írta a Facebookon, a támogatást a kormány azért hívta életre, hogy hazánkban mindenkinek lehessen saját otthona. „Nem bérlakás, nem albérlet, saját otthon” – húzta alá a bejegyzésben. 

3 százalékos hitel: a bankok között már most óriási a verseny 

„Amire számítottunk: megindult a verseny a bankok közt” – írta már a program indulásáról a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós arra utalt a közösségi oldalán, amit a Világgazdaság is megírt: nem kellett sokat várni arra, hogy meginduljon a bankok rohama az ügyfelekért. Először a Gránit-, és a CIB Bank jelentett be akciós feltételeket.  

  1. A Gránit banknál  kedvező, 2,85 százalékos kamattal és 200 ezer forint összegű jóváírással, továbbá díjelengedésekkel, valamint 10 százalékos lakásbiztosítási díjkedvezménnyel igényelhető az Otthon Start lakáshitel. A bank közlése szerint az extra kedvezményekhez rendszeres jövedelemátutalás szükséges. 
  2. A CIB Banknál 3 százalék alatti kamaton érhető el az új támogatott hitel, vagyis az Otthon Start program, ráadásul még jóváírást is kaphatnak azok, akik ezt a pénzintézetet választják. 

Miről szól a támogatás?

A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű, alapesetben 10 százalék önerővel elérhető állami lakáshitel egyedülálló lehetőség, ami a tulajdonosi állapotból indul ki, korhatárkorlát nincs. A felvehető maximális hitelösszeg 50 millió forint. A babaváró hitellel, vagy a CSOK-kal ellentétben nem feltétel a házasság, vagy a gyermek megléte, de mivel a hitelprogram kombinálható az összes családtámogatási, otthonteremtési programmal, ezért a fiatal első lakásvásárlók mellett a gyermekvállalásban gondolkodók és a családok is jól járnak vele. A programban részt vehet minden 18 év feletti, jövedelemmel rendelkező személy, aki az elmúlt 10 évben nem, vagy csak 15 millió forint érték alatti ingatlannal, vagy legfeljebb 50 százalék alatti tulajdonhányaddal rendelkezett, akár öröklés útján, fel tud mutatni legalább 2 éves tb-jogviszonyt, büntetlen előéletű, nincsen köztartozása és hitelképes. 

Az Otthon Start programról szóló jogszabály különféle ingatlantípus megvásárlását teszi lehetővé, így vehetünk belőle lakást, házat és tanyát, de építkezésre is fordítható a hitel. Földrajzi megkötés nincs, de azt szabályozzák, hogy lakást maximum 100, családi házat és tanyát 150 millióért vásárolhatunk, úgy, hogy azok négyzetméterenkénti ára nem haladja meg a bruttó 1,5 millió forintot.  Bár a program nyílt végű, a piacra jellemző 6-9 százalékos lakáshitel kamatokat és a 25 év alatt megspórolható akár több tízmillió forintot nézve érdemes mihamarabb lépni. A programot a hazai kereskedelmi bankok nyújtják, az állami szabályozás alapján. 

