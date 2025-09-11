Siker: Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét

Nagy István agrárminiszter szerint a kérelmet a magyar állategészségügyi hatóság szakmai munkacsoportja nyújtotta be, amelyet az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) elfogadott, így országunk ismét mentesnek minősül a ragadós száj- és körömfájás (RSZKF) betegségtől.
Az RSZKF-vírus jelenlétét a Nébih laboratóriuma 2025 tavaszán öt telepen (Kisbajcs, Levél, Darnózseli, Dunakiliti, Rábapordány) azonosította. Április közepe óta egyetlen új esetet sem igazolt a hatóság. Ennek köszönhetően 2025. június 6-án az utolsó védő- és megfigyelési körzetet, valamint a további korlátozás alá eső területeket is feloldották, ami a hazai korlátozások megszűnését is eredményezte. Továbbá a korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem.
Ezt követően állategészségügyi szakemberekből álló munkacsoport elkészítette Magyarország mentességi kérelmét. A bemutatott információk alapján a WOAH a kérelmet elfogadta, és tájékoztatásuk alapján 2025. szeptember 10-től hazánk hivatalosan mentes az RSZKF-betegségtől.
A visszanyert mentesség nagyban hozzájárulhat, hogy az ún. harmadik országokkal is helyreálljon a kereskedelem zavartalansága.
Magyarországon 50 éve nem fordult elő a jelentős gazdasági károkat okozó RSZKF-betegség, amely most több mint 19 ezer állatot érintett. A vírus azonosítását követően a hatóságok azonnal intézkedéseket vezettek be, operatív törzs alakult.
A járvány alatt, valamint az utolsó kitörést követő hónapokban országosan több ezer gazdaságban, valamint a vadállományban is átfogó vizsgálatokat végeztek a szakemberek, mindenhol negatív eredménnyel, ami lehetővé tette a mentesség újbóli megítélésének kérelmezését.
Továbbra is kiemelten fontos a megelőzés és a folyamatos odafigyelés. Az állategészségügyi szakemberek országszerte folyamatosan azon dolgoznak, hogy az állatállomány biztonságát fenntartsák. A gazdák szerepe továbbra is kulcsfontosságú: a járványügyi előírások következetes betartása elengedhetetlen az állatállomány védelméhez. Csak közös felelősségvállalással biztosítható, hogy a jövőben elkerüljük a járványok kialakulását –teszik hozzá.
