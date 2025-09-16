Itt a bizonyíték: így kivételez Amerika Magyarországgal a világban – ez a Trump–Orbán-megállapodás eredménye

Miközben Donald Trump amerikai elnök igyekszik a beruházásokat és az amerikai cégek tevékenységének minél nagyobb részét hazacsábítani, úgy tűnik, az amerikai vállalatok egyre több beruházást mégis Magyarországon hoznak.
Legutóbb a múlt héten a Flextronics jelentett be kétmilliárd forint értékben kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amit a kormány 670 millió forinttal támogatott, de Donald Trump hatalomra kerülése óta több más amerikai nagyberuházás is elindult. Az amerikai elnök főként a termelést szeretné hazavinni az Egyesült Államokba, a vámok is főként az iparcikkeket és az alapanyagokat érintik. Ezért nem is meglepő, hogy
az elmúlt fél évben bejelentett magyarországi amerikai beruházások sokszor a kutatás-fejlesztést érintik.
Azonban például a Magyarországon már korábban is jelen lévő GE Vernova augusztus végén bejelentett 9,5 milliárd forintos beruházása Veresegyházon a termelési kapacitások bővítését is jelenti. Az egyebek mellett gázturbinák gyártásával foglalkozó, de a kis moduláris reaktorok fejlesztésében is az élbolyban járó cég beruházását a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatta.
A legtöbb új amerikai beruházás Magyarországon a magas hozzáadott értéket képviselő területeken érkezik, amelyek az innovációt is segítik. Ilyen például az amerikai tulajdonosi hátterű Tulip Interfaces Kft. nyáron bejelentett 2,3 milliárd forintos beruházása, amely 500 millió forintos állami támogatás mellett kifejezetten magas képzettségű munkahelyeket hoz létre. A gyártástechnológiai cég beruházásának bejelentésekor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a projekt keretében
a magyar fejlesztőmérnökök olyan munkát végeznek, ami a világ élvonalába helyezi őket.
A tárcavezető többször beszélt arról is, hogy az országba érkező amerikai beruházások segítenek enyhíteni a vámháború negatív hatásait is, köszönhetően az aranykorukat élő amerikai–magyar kapcsolatoknak.
Az ipari automatizációval foglalkozó amerikai Emerson nyári bejelentése szerint a cég nemcsak egy, de rögtön két magyar városban tervez fejlesztéseket 2,5 milliárd forintból. A kormány által félmilliárd forinttal támogatott beruházás keretében ugyanis bővül a cég székesfehérvári kiválósági központja, valamint egy kutatás-fejlesztési program is elindul Debrecenben.
Az amerikai vállalatokkal való együttműködés az oktatás terén is tetten érhető, hiszen a Voyager Technologies amerikai űripari vállalat és a kormány együttműködése eredményeképp a cég programjaiban magyar diákok is részt vehetnek. Egyebek mellett a magyar középiskolás diákok és egyetemi hallgatók kapnak lehetőséget arra, hogy a Voyager űrkutatással és az űriparral kapcsolatos promóciós programjaiban ott lehessenek. Az Óbudai Egyetem és az amerikai űripari cég együttműködése mellett a Voyager inkubátorprogramjaiban magyar vállalatok is részt vehetnek.
Az eddigi legnagyobb volumenű, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) által kezelt kutatás-fejlesztési beruházás is amerikai céghez köthető, hiszen a szoftverfejlesztő Diligent Corporation nyolcmilliárd forint állami támogatással 37 milliárd forintos beruházást eszközöl hazánkban. Látható tehát, hogy a javuló amerikai–magyar politikai kapcsolatok a gazdaság terén is elhozták a várt fellendülést.
Orbán Viktor miniszterelnök áprilisban arról beszélt, hogy az amerikai–magyar kapcsolatok fellendülése kézzelfogható eredményeket is hozhat a magyar gazdaság számára.
