Itt a bizonyíték: így kivételez Amerika Magyarországgal a világban – ez a Trump–Orbán-megállapodás eredménye

Miközben Donald Trump amerikai elnök igyekszik a beruházásokat és az amerikai cégek tevékenységének minél nagyobb részét hazacsábítani, úgy tűnik, az amerikai vállalatok egyre több beruházást mégis Magyarországon hoznak.

A Flextronics beruházása is a javuló amerikai–magyar kapcsolatok jele / Fotó: Kovács Attila / MTI

A javuló amerikai–magyar kapcsolatok beruházások sorát is hozzák

Legutóbb a múlt héten a Flextronics jelentett be kétmilliárd forint értékben kutatás-fejlesztési beruházást Zalaegerszegen, amit a kormány 670 millió forinttal támogatott, de Donald Trump hatalomra kerülése óta több más amerikai nagyberuházás is elindult. Az amerikai elnök főként a termelést szeretné hazavinni az Egyesült Államokba, a vámok is főként az iparcikkeket és az alapanyagokat érintik. Ezért nem is meglepő, hogy

az elmúlt fél évben bejelentett magyarországi amerikai beruházások sokszor a kutatás-fejlesztést érintik.

Azonban például a Magyarországon már korábban is jelen lévő GE Vernova augusztus végén bejelentett 9,5 milliárd forintos beruházása Veresegyházon a termelési kapacitások bővítését is jelenti. Az egyebek mellett gázturbinák gyártásával foglalkozó, de a kis moduláris reaktorok fejlesztésében is az élbolyban járó cég beruházását a kormány 2,8 milliárd forinttal támogatta.

Főszerepben a kutatás-fejlesztési beruházások

A legtöbb új amerikai beruházás Magyarországon a magas hozzáadott értéket képviselő területeken érkezik, amelyek az innovációt is segítik. Ilyen például az amerikai tulajdonosi hátterű Tulip Interfaces Kft. nyáron bejelentett 2,3 milliárd forintos beruházása, amely 500 millió forintos állami támogatás mellett kifejezetten magas képzettségű munkahelyeket hoz létre. A gyártástechnológiai cég beruházásának bejelentésekor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a projekt keretében

a magyar fejlesztőmérnökök olyan munkát végeznek, ami a világ élvonalába helyezi őket.

A tárcavezető többször beszélt arról is, hogy az országba érkező amerikai beruházások segítenek enyhíteni a vámháború negatív hatásait is, köszönhetően az aranykorukat élő amerikai–magyar kapcsolatoknak.