Elkelt a Belügyminisztérium egykori épülete: megszülethet Magyarország legfényűzőbb új szállodája – megszólalt a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Nem mindennapi ingatlan került fel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) aukciós oldalára: a Belügyminisztérium egykori központja. Az aukció nemrég lezárult, ennek kapcsán kereste meg lapunk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőt.

Aukción adja el az állam az egykori kormányzati épületet / Fotó: MNV Zrt.

Az MNV Zrt. a Világgazdaságnak küldött válaszában arról számolt be, hogy az általa üzemeltetett Elektronikus Aukciós Rendszeren meghirdetett Budapest V. kerület 24512, 24513, 24514 hrsz.-ú ingatlanok árverésével kapcsolatban az előzetes eredményhirdetésre szeptember 17-én került sor. Az árverés licitidőszakában egy érvényes ajánlat érkezett, amelynek összege 50 797 460 000 forint volt. Ez pontosan a kikiáltási árral megegyező összeg.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő azt azonban kiemelte, hogy az eredményes árverés alapján megkötésre kerülő adásvételi szerződéssel, és így a vevő személyével kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5)–(6) bekezdése alapján az adásvételi szerződés megkötéséig nem áll módjukban tájékoztatást nyújtani.

Ez lehet Magyarország legfényűzőbb új szállodája: aukción kelt el a legendás Duna-parti épület

Az aukció szövege szerint a Budapest szívében, az V. kerület egyik legreprezentatívabb részén elhelyezkedő épülettömb a Széchenyi tér, a József Attila utca, a Nádor utca és a Mérleg utca által határolt területen található. Az épülettömb három különálló helyrajzi számú ingatlanból áll, de építészetileg és funkcionálisan egységes, jól szervezett struktúrát alkot. Az itt található klasszicista és szecessziós stílusban megépített épületkomplexum lenyűgöző méreteivel és kifinomult építészeti részleteivel emelkedik ki a környezetéből.

Az ingatlan műemléknek számít, az ingatlan-nyilvántartás szerint irodaház. Saját kerttel és mélygarázzsal rendelkezik, jó állapotú, összkomfortos, teljes közmű-ellátottságú. Irodaháznak és szállodának is hasznosítható.