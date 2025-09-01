Állampapír: bődületeset ugrott a kereslet a lakossági papírok iránt, megrohamozták a magyarok a piacot

Jelentősen nőtt a hazai lakossági állampapírpiac forgalma a 35. héten: az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a nyár utolsó napjain 52,5 milliárd forintnyi lakossági állampapírra volt kereslet a piacon, majdnem 14 milliárd forinttal többre, mint az azt megelőző héten. A friss értékesítési adat a 33. heti 45,7 milliárd forintról szóló számokat is felülmúlja, a július végi 99 milliárd forintos heti volument azonban meg sem tudja közelíteni.

Változatlanul a Fix Magyar Állampapír a hazai lakossági állampapírpiac királya

A 35. héten az alábbiak szerint alakult a hazai lakossági állampapírok iránti kereslet:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 23,45 milliárd forint, közel öt és fél milliárd forinttal több, mint az előző héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 17,42 milliárd forint, hétmilliárddal több, mint egy héttel korábban. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 6,99 milliárd forint, 800 millió forinttal több, mint a 34. héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 3,84 milliárd forint, közel háromszázmillió forinttal több, mint egy hete. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,56 milliárd forint, 0,2 milliárd forinttal több, mint a megelőző héten.

Továbbra is sorjáznak a jó vételek a hazai állampapírpiacon

A PMÁP-pal fémjelzett, bombaerős állampapírpiaci hozamok kora ugyan az inflációs környezet enyhülésével lejárt, továbbra sem lehet mondani, hogy a magyar lakossági állampapírpiacon ne lehetne erős vételeket találni: a FixMÁP-pal például három vagy öt évre tudják maguknak biztosítani a lakossági befektetők az évi 6,5 százalékos hozamot, ami a jelenlegi inflációs környezetben egyértelműen reálhozamot jelent a vevőknek. A FixMÁP negyedévente fizeti ki az aktuális időszakra eső kamatot, a legfrissebb adatok szerint 2832 milliárd forintnyi állománnyal rendelkezik.

A BMÁP-ból, mely jelenleg 2385 milliárd forintnyi tőkét tudhat magáénak, négy- és hatéves futamidejű sorozatok léteznek, melyek kamata változik: egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. A sorozatok e kamatbázis felett biztosítanak kamatprémiumot, melynek mértéke a négy- és a hatéves sorozat esetében jelenleg 1 százalék, a hatéves futamidejű sorozat esetében az utolsó két évben 1,5 százalék.