Ez lehet Magyarország legfényűzőbb új szállodája: eladó a legendás Duna-parti épületet, amelyet eddig a kormány használt – indul a licit

Nem mindennapi ingatlan került fel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) aukciós oldalára: a Belügyminisztérium egykori központja.

Aukción adja el az állam az egykori kormányzati épületet / Fotó: MNV Zrt.

A felhívás szövege szerint a Budapest szívében, az V. kerület egyik legreprezentatívabb részén elhelyezkedő épülettömb a Széchenyi tér, a József Attila utca, a Nádor utca és a Mérleg utca által határolt területen található. Az épülettömb három különálló helyrajzi számú ingatlanból áll, de építészetileg és funkcionálisan egységes, jól szervezett struktúrát alkot. Az itt található klasszicista és szecessziós stílusban megépített épületkomplexum lenyűgöző méreteivel és kifinomult építészeti részleteivel emelkedik ki a környezetéből.

Ha valaki ennek alapján kedvet kapott, akkor mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ugyanis a kikiáltási ár 50 797 460 000 forint, vagyis csaknem 50,8 milliárd. A licitlépcső pedig 10 millió forint.

Fotó: MNV Zrt.

Értékes ingatlan az aukción

Az ingatlan műemléknek számít, az ingatlan-nyilvántartás szerint irodaház. Saját kerttel és mélygarázzsal rendelkezik, jó állapotú, összkomfortos, teljes közmű-ellátottságú. Irodaháznak és szállodának is hasznosítható.

Mivel az 50 milliárd feletti kikiáltási ár sokszorosan felülmúlja a 150 millió forintot, a Otthon Start program keretében igényelhető 3 százalékos lakáshitel nem vehető igénybe rá.