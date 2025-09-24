Felélénkült a használt autók piaca: tovább nőtt az átlagár – egy fontos dologra azonban figyelni kell

Augusztusban tovább emelkedtek az árak a magyarországi használtautó-piacon. Az eladó hirdetések kínálati átlagára 5,5 millió forint volt, szemben a 2024 augusztusában regisztrált 5,3 millióval. Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt az 5 és 10 millió közötti és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) augusztusi jelentése a havi statisztikai sorozat harmadik része, amelynek célja, hogy pontosabb képet adjon a magyarországi használtautó-kínálat és -kereslet jellemzőiről, alakulásáról.

A használt autók átlagára is emelkedett / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

A használt autók piacán a megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 21,0 százaléka 5–10 millió forint közötti és 13,1 százaléka 10 millió forint fölötti értékű volt. 2024 augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához mértén az 5–10 millió forint közöttieké 1,8 százalékkal, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve az év nyolcadik hónapjában a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt.

Szépen lassan megérkeznek az alternatív hajtások

Az adatok nem csupán az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is igen pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, 40,8 százalékuk pedig dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan továbbra is alacsonyabb, ám egyre növekszik:

elektromos autóból 5,3 százalék,

hibridből pedig 3,9 százalék szerepelt a kínálatban.

A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35,0 százalékkal nőtt a kínálatuk. A benzinmeghajtásúaké 2,3 százalékkal, a dízelmeghajtású autók száma 4,0 százalékkal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7 százalékkal csökkent.

A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer, vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.