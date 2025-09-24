Felélénkült a használt autók piaca: tovább nőtt az átlagár – egy fontos dologra azonban figyelni kell

Augusztusban tovább emelkedtek az árak a magyarországi használtautó-piacon. Az eladó hirdetések kínálati átlagára 5,5 millió forint volt, szemben a 2024 augusztusában regisztrált 5,3 millióval. Az autók közel 90 százalékát 10 millió forint alatt kínálták, de nőtt az 5 és 10 millió közötti és 10 millió forint feletti árkategóriák aránya is. A Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) augusztusi jelentése a havi statisztikai sorozat harmadik része, amelynek célja, hogy pontosabb képet adjon a magyarországi használtautó-kínálat és -kereslet jellemzőiről, alakulásáról.
A használt autók piacán a megjelent hirdetések 39,3 százaléka 2,5 millió forint alatti, 26,6 százaléka 2,5–5 millió forint közötti, 21,0 százaléka 5–10 millió forint közötti és 13,1 százaléka 10 millió forint fölötti értékű volt. 2024 augusztusához viszonyítva a 2,5 millió forint alatti értékben autót kínáló hirdetések aránya 2,8 százalékkal csökkent, míg a 2,5–5 millió forint közöttieké 0,6 százalékkal növekedett. Az előző év azonos időszakához mértén az 5–10 millió forint közöttieké 1,8 százalékkal, és a 10 millió forint feletti hirdetések aránya pedig 0,4 százalékkal emelkedett. Az összes hirdetést figyelembe véve az év nyolcadik hónapjában a kínálati átlagár 5,5 millió, az előző év azonos időszakában pedig 5,3 millió forint volt.
Az adatok nem csupán az árakról, hanem a kínálat szerkezetéről is igen pontos képet festenek. A hirdetett járművek fele benzinmeghajtású volt, 40,8 százalékuk pedig dízelmotorral szerelt. Az alternatív hajtások súlya ugyan továbbra is alacsonyabb, ám egyre növekszik:
A legnagyobb bővülést az elektromos kategória produkálta: éves szinten 35,0 százalékkal nőtt a kínálatuk. A benzinmeghajtásúaké 2,3 százalékkal, a dízelmeghajtású autók száma 4,0 százalékkal, míg a hibridmeghajtású autók száma 1,7 százalékkal csökkent.
A különböző hajtású autók életkora és használtsága között is van különbség. A benzinesek átlagosan 14,1 évesek, míg a dízelek 12,4 évesek. Utóbbiak viszont jóval többet futottak: a dízel járművek átlagos futásteljesítménye 222 ezer kilométer, a benzineseké pedig 156 ezer kilométer, vagyis több mint 40 százalékos eltérés látszik. Ez a használati szokásokat is tükrözi, hiszen a dízel autókat jellemzően hosszabb utakra, intenzívebb igénybevételre használják.
A leggyakrabban hirdetett márkák élén továbbra is a Volkswagen és a BMW állnak, a Ford pedig megelőzte az Opelt a harmadik helyért. Ezeket évek óta stabil kereslet jellemzi, nem véletlen, hogy a sorrend alig változott 2024 augusztusa óta. A 10-es listán a legalacsonyabb átlagéletkora a Kiának (9,3 év), míg a legmagasabb az Opelnek (13,8 év) volt augusztusban. A 2024. augusztusi adatokhoz képest egyedül a Suzuki életkora csökkent 0,3 évvel. A legnagyobb mértékű emelkedés pedig a BMW esetén következett be, amelynek átlagéletkora 0,5 évvel nőtt.
Az elemzésből az is kiderül, hogy évente a következő mértékű értékvesztéssel számolhatnak a tulajdonosok: benzinesek 6,9 százalék, dízelek 7,9 százalék, elektromosok 8,0 százalék, hibridek 6,1 százalék. Minden további ezer kilométer megtétele 0,2 százalékos árcsökkenést eredményez a piacon. A járművek állapota is jelentős árkülönbséget generál: az újszerű autók átlagosan 27,7 százalékkal kínálhatók drágábban, míg a sérült példányok akár 58,9 százalékkal olcsóbbak lehetnek.
A 10 legnépszerűbb modell kínálati átlagárának tekintetében a Suzuki Swift emelkedett a legnagyobb mértékben, 9,6 százalékkal, a Ford Mondeo ezzel ellentétben 10,7 százalékos csökkenést mutatott egy év alatt. Az életkort elemezve egyedül a Ford Mondeónál figyelhetünk meg stagnálást, míg a többi modell esetén mérséklődés következett be. A legnagyobb visszaesést a Kia Ceed produkálta, 12,9 százalékkal.
Augusztusban 75 ezer személygépkocsi cserélt gazdát a hazai használtautó-piacon, 8,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a mennyiség csaknem eléri az év előző hónapjainak átlagát, vagyis az idei augusztusban kimaradt az egyszeri szezonális visszaesés, amely tavaly ilyenkor bekövetkezett – közölte a JóAutók.hu hétfőn a DataHouse előzetes adatai alapján.
Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója kiemelte, hogy továbbra is nagy fordulatszámon pörög a hazai használtautó-piac, amely az év eddigi részében az előző év hasonló, szintén igen aktív időszakához képest is további 2,9 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolított le. Ezzel ismét komoly esély van arra, hogy idén is megdől az összforgalom tavaly beállított 907 ezres csúcsa.
