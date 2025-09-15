Deviza
Ezt kevesen tudják: van egy magyar cég Kisvárdán, ami nélkül az egész világ légi közlekedése bajban lenne – Kínától Amerikáig elismerik

Jóformán ömlenek Magyarországra a fejlesztések. Ezek értéke évről évre tízmilliárd euró felett alakul, a legújabb beruházás viszont egy különleges magyar cégé.
Andor Attila
2025.09.15, 11:35
Frissítve: 2025.09.15, 12:07

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Aero Space Power friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi járművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat több mint kétmilliárd forint értékű bővítési projektet hajt végre a kisvárdai telephelyén, amihez az állam félmilliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve a munkavállalói létszám kétszáz fölé emelését.

beruházások
Szijjártó: jóformán ömlenek a beruházások Magyarországra / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Szijjártó Péter beszédében kifejtette, hogy a cég még világszinten is egyedülálló repülőgépalkatrész- és turbinajavítási képességeket hozott létre a kínai, az amerikai és az európai légügyi hatóságok elismerésével. 

A világon közlekedő repülőgépek egy jelentős részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak 

– mondta.

Beruházás: van egy magyar cég Kisvárdán, ami nélkül bajban lenne a repülés

„A magyar gazdaságban mindig különösen meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak, és mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy 

a világban földrengésszerű politikai és gazdasági változások zajlanak, amivel párhuzamosan Európa versenyképessége drámai mértékben romlott a súlyos brüsszeli vezetési hibák következtében.

„Ez kijelöl a számunkra egy fontos feladatot, mégpedig azt, hogy a magyar gazdaságot, amennyire csak lehet, mentesítsük a rossz brüsszeli döntések negatív hatásaitól” – fogalmazott.

Majd ennek kapcsán leszögezte, hogy hazánk versenyképessége három pilléren nyugszik: a biztonságos energiaellátáson, a versenyképes magyar vállalatokon és a hatékony beruházástámogatási rendszeren. Ezeket részletezve arról számolt be, hogy a kormány a földrajzi adottságokat figyelembe véve a lehető legbiztonságosabb és legsokoldalúbb energiaellátási rendszert építette fel azzal, hogy az évtizedek óta meglévő keleti források mellé hosszú távú szerződésekkel nyugatiakat is bevontak.

„Így Magyarországon a jövőben is Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit kell fizetniük a családoknak, s biztos, megfizethető energiaellátáshoz jutnak a vállalatok is” – jegyezte meg.

Továbbá üdvözölte, hogy

 23 magyar cég összesen 251 milliárd forint értékű beruházáshoz kapott tavaly támogatást a kormányzattól. 

„Soha korábban, egyetlen esztendő leforgása alatt sem volt még ilyen” – tudatta.

Valamint Európa legsikeresebb beruházásösztönzési rendszerének nevezte a hazait, amit szavai szerint is bizonyít, hogy 2023-ban és 2024-ben is tízmilliárd euró feletti értékben sikerült beruházásokat hozni Magyarországra. A miniszter rámutatott, hogy az elmúlt tizenegy évben az Aero Space Power volt az 1119. olyan magyar vállalat, amely beruházási támogatást kapott a kormánytól, és ezen cégek összesen 2400 milliárd forint értékben hajtottak végre beruházásokat, mintegy 14 ezer új munkahelyet teremtve.

Végül kifejtette, hogy 

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye éves ipari termelése 2014 óta 140 százalékkal, 710 milliárd forintról 1700 milliárd forintra emelkedett.

Ez világosan mutatja a térség fejlődését, amihez az is nagyban hozzájárult, hogy ezen idő alatt 114 nagy beruházás, és ezek nyomán 11 ezer munkahely jött létre itt a kormány pénzügyi segítségnyújtásával, 930 milliárd forint értékben.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság gerincoszlopát adó autóipar óriási sikerek előtt áll, mivel a legnagyobb német cégek áthelyezik a gyártást Németországba. A politikus szerint az Audi, a BMW és a Mercedes beruházásai termelési rekordokat eredményeznek, amelyek erősítik a magyar gazdaságot.

