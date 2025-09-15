Ezt kevesen tudják: van egy magyar cég Kisvárdán, ami nélkül az egész világ légi közlekedése bajban lenne – Kínától Amerikáig elismerik

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Aero Space Power friss beruházásának bejelentésén arról tájékoztatott, hogy a polgári légi járművek javításával foglalkozó, hazai tulajdonú vállalat több mint kétmilliárd forint értékű bővítési projektet hajt végre a kisvárdai telephelyén, amihez az állam félmilliárd forintnyi támogatást nyújt, így segítve a munkavállalói létszám kétszáz fölé emelését.

Szijjártó Péter beszédében kifejtette, hogy a cég még világszinten is egyedülálló repülőgépalkatrész- és turbinajavítási képességeket hozott létre a kínai, az amerikai és az európai légügyi hatóságok elismerésével.

A világon közlekedő repülőgépek egy jelentős részében egész biztosan találunk olyan turbinaalkatrészt, amelyet Kisvárdán javítottak

„A magyar gazdaságban mindig különösen meg kell becsülni azokat a vállalatokat, amelyek világszinten is egyedi képességekkel és kapacitásokkal rendelkeznek, amelyek a saját ágazatukban a világ legjobbjai közé tartoznak, és mindenfajta túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az Aero Space Kisvárdán a világ legjobb repülőgépturbina-javító vállalatai közé tartozik” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy

a világban földrengésszerű politikai és gazdasági változások zajlanak, amivel párhuzamosan Európa versenyképessége drámai mértékben romlott a súlyos brüsszeli vezetési hibák következtében.

„Ez kijelöl a számunkra egy fontos feladatot, mégpedig azt, hogy a magyar gazdaságot, amennyire csak lehet, mentesítsük a rossz brüsszeli döntések negatív hatásaitól” – fogalmazott.

Majd ennek kapcsán leszögezte, hogy hazánk versenyképessége három pilléren nyugszik: a biztonságos energiaellátáson, a versenyképes magyar vállalatokon és a hatékony beruházástámogatási rendszeren. Ezeket részletezve arról számolt be, hogy a kormány a földrajzi adottságokat figyelembe véve a lehető legbiztonságosabb és legsokoldalúbb energiaellátási rendszert építette fel azzal, hogy az évtizedek óta meglévő keleti források mellé hosszú távú szerződésekkel nyugatiakat is bevontak.