Felrobbant a budai ingatlanok ára – gyakorlatilag nincs lakás 25 millió forint alatt

A Duna House legfrissebb adatai szerint egy év alatt látványosan eltolódott a fővárosi lakáspiac a magasabb ársávok felé, az ingatlanár általánosan emelkedett. A tranzakciók árkategóriák szerinti eloszlása alapján Budán és Pesten egyaránt a magasabb árú ingatlanok kerültek túlsúlyba, miközben a középkategóriás lakások részaránya jócskán visszaesett, az alsóbb kategória pedig eltűnt.

Jelentősen emelkedett az ingatlanár a fővárosban, elsősorban Budán / Fotó: Artur Bogacki / shutterstock

Tavaly augusztusban a budai oldalon a tranzakciók mindössze 15 százaléka tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61 százalék volt ez az arány. Ezzel párhuzamosan a 40–50 millió forint közötti lakások részesedése 25-ről 8 százalékra, a 60–70 milliós kategóriáé pedig 25 százalékról 14-re esett.

Az alsóbb ársáv gyakorlatilag eltűnt: a 25–30 millió forint közötti lakások aránya 10 százalékról nullára esett vissza.

Pesten is szélesedik a közép- és felső árkategória

A pesti oldalon is markáns volt az eltolódás, de ott már egyenletesebb a kép: a 70 millió forint feletti ingatlanok aránya 19 százalékról 35 százalékra nőtt, miközben a 60–70 milliós sáv 4-ről 17 százalékra emelkedett. A középkategóriás lakások aránya ezzel párhuzamosan a Duna ezen oldalán is csökkent: a 40–50 milliós lakások súlya 26-ról 15 százalékra, a 30–35 milliós lakásoké 10-ről, 2 százalékra esett vissza.

Az olcsóbb, 25 millió forint alatti lakások itt is szinte teljes egészében eltűntek a piacról.

Nem arról van szó, hogy hirtelen a luxuslakások iránt nőtt volna meg a kereslet, hanem arról, hogy a folyamatos áremelkedés miatt egyre több, akár átlagos állapotú ingatlan is automatikusan a 70 millió forint feletti kategóriába sorolódik

– emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A folyamat mögött több tényező áll: egyrészt az általános drágulás, mivel az infláció és a magasabb építési költségek miatt a használt lakások ára is megemelkedett, másrészt az alacsonyabb ársávban tapasztalható kínálatszűkülés, mivel egyre kevesebb elérhető lakás van 30-40 millió forint körül, így a vevők kénytelenek magasabb árkategóriákban keresni. Emellett a lokáció és a méret is meghatározó szerepet játszik, hiszen sok ingatlan pusztán elhelyezkedése vagy alapterülete miatt került 70 millió forint fölé, függetlenül attól, hogy felújított, korszerű vagy éppen elavult állapotban van.