Felrobbant a budai ingatlanok ára – gyakorlatilag nincs lakás 25 millió forint alatt

A Duna House legfrissebb adatai szerint egy év alatt látványosan eltolódott a fővárosi lakáspiac a magasabb ársávok felé, az ingatlanár általánosan emelkedett. A tranzakciók árkategóriák szerinti eloszlása alapján Budán és Pesten egyaránt a magasabb árú ingatlanok kerültek túlsúlyba, miközben a középkategóriás lakások részaránya jócskán visszaesett, az alsóbb kategória pedig eltűnt.
Tavaly augusztusban a budai oldalon a tranzakciók mindössze 15 százaléka tartozott a 70 millió forint feletti kategóriába, idén azonban már 61 százalék volt ez az arány. Ezzel párhuzamosan a 40–50 millió forint közötti lakások részesedése 25-ről 8 százalékra, a 60–70 milliós kategóriáé pedig 25 százalékról 14-re esett.
Az alsóbb ársáv gyakorlatilag eltűnt: a 25–30 millió forint közötti lakások aránya 10 százalékról nullára esett vissza.
A pesti oldalon is markáns volt az eltolódás, de ott már egyenletesebb a kép: a 70 millió forint feletti ingatlanok aránya 19 százalékról 35 százalékra nőtt, miközben a 60–70 milliós sáv 4-ről 17 százalékra emelkedett. A középkategóriás lakások aránya ezzel párhuzamosan a Duna ezen oldalán is csökkent: a 40–50 milliós lakások súlya 26-ról 15 százalékra, a 30–35 milliós lakásoké 10-ről, 2 százalékra esett vissza.
Az olcsóbb, 25 millió forint alatti lakások itt is szinte teljes egészében eltűntek a piacról.
Nem arról van szó, hogy hirtelen a luxuslakások iránt nőtt volna meg a kereslet, hanem arról, hogy a folyamatos áremelkedés miatt egyre több, akár átlagos állapotú ingatlan is automatikusan a 70 millió forint feletti kategóriába sorolódik
– emelte ki Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A folyamat mögött több tényező áll: egyrészt az általános drágulás, mivel az infláció és a magasabb építési költségek miatt a használt lakások ára is megemelkedett, másrészt az alacsonyabb ársávban tapasztalható kínálatszűkülés, mivel egyre kevesebb elérhető lakás van 30-40 millió forint körül, így a vevők kénytelenek magasabb árkategóriákban keresni. Emellett a lokáció és a méret is meghatározó szerepet játszik, hiszen sok ingatlan pusztán elhelyezkedése vagy alapterülete miatt került 70 millió forint fölé, függetlenül attól, hogy felújított, korszerű vagy éppen elavult állapotban van.
Az augusztusi adatok már az Otthon Start szeptember 1-jei indulása előtt mutatták, hogy
a piac erőteljesen a magasabb árkategóriák felé tolódott. Az új hitelprogram várhatóan tovább erősíti ezt a trendet, hiszen a kedvezményes kamat lehetővé teszi, hogy a vevők nagyobb hitelösszeget vállaljanak.
„Ez pedig leginkább a 60–70 millió közötti, illetve a 70 millió forint feletti kategóriákban hozhat további élénkülést, mivel az alsóbb ársávokban a kínálat már most is szűkös” – tette hozzá Szegő Péter.
