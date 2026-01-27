Deviza
EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22% EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 257,84 +1,26% MTELEKOM1 974 +1,42% MOL3 988 +3,76% OTP40 190 +0,85% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,46 +0,75% BUX128 257,84 +1,26% MTELEKOM1 974 +1,42% MOL3 988 +3,76% OTP40 190 +0,85% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,46 +0,75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
program
Nagy Márton
hitel

Brutális roham: 1000 milliárdos hiteligényt zúdítottak a kkv-k a kormányra

Pár hét alatt 19 ezer magyar vállalkozás mozdult rá az új Széchenyi-hitelre. A fix 3 százalékos hitel betalált a kis- és középvállalkozásoknál.
VG
2026.01.27, 11:15
Frissítve: 2026.01.27, 13:54

„Az október 6-án elindult Széchenyi Kártya Program fix 3 százalékos vállalkozói hitelkonstrukciója kiemelkedő érdeklődést váltott ki a magyar kis- és középvállalkozók körében” – írta Nagy  Márton a Facebookon.

kkv támogatás
Több mint 1000 milliárd forint összegben igényelték a vállalkozások a fix 3 százalékos kkv-hiteleket / Fotó: Shutterstock

A gazdasági miniszter posztja szerint a kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően 

16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.

„A program keretében eddig összesen 19 102 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet” – írta a politikus.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára. 

A finanszírozás tervezhetősége, az alacsonyabb kamatteher és az egyszerűbb hozzáférés együtt olyan biztonsági hálót ad a kkv-knak, amely nemcsak napi működésüket, hanem beruházásaik megvalósítását és növekedésüket is támogatja.

A kormány döntése értelmében októbertől 4,5 százalékról 3 százaléka csökken a Széchenyi Kártya Program keretében elérhető folyószámla-, likviditási és forgóeszközhitelek kamata. Ez a lépés közvetlenül csökkenti a cégek finanszírozási költségeit.

Milyen előnyökkel jár a vállalkozások számára?

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető, erre a helyzetre reagált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a kormány, amikor életre hívta a szombaton bejelentett fix, 3 százalékos kamatozású hitelt a vállalkozások számára.  

A 150 millió forintos hitelplafon miatt a mikro- és kisvállalkozások a program elsődleges célpontjai, számukra ez a keret érdemi segítséget nyújt.

Középvállalkozásoknak a 150 millió gyakran csak a hiteligényük egy részét fedezi, kisebb, specifikus célokra ők is ki tudják használni a kedvezményt.

Könnyebbé válik az átmeneti forráshiány áthidalása és a napi működés finanszírozása. Az alacsonyabb kamatteher miatt felszabaduló pénzt a cégek bérfejlesztésre vagy beruházásokra fordíthatják. Makrogazdasági szinten a kamatcsökkentés 60 milliárd forintot hagy a vállalkozások zsebében, ami ennyivel növeli a szektor versenyképességét.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu