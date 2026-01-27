Brutális roham: 1000 milliárdos hiteligényt zúdítottak a kkv-k a kormányra

„Az október 6-án elindult Széchenyi Kártya Program fix 3 százalékos vállalkozói hitelkonstrukciója kiemelkedő érdeklődést váltott ki a magyar kis- és középvállalkozók körében” – írta Nagy Márton a Facebookon.

Több mint 1000 milliárd forint összegben igényelték a vállalkozások a fix 3 százalékos kkv-hiteleket / Fotó: Shutterstock

A gazdasági miniszter posztja szerint a kedvezményes kkv-hitelcsomag indulását követően

16 hét alatt a benyújtott hiteligények összege átlépte az 1000 milliárd forintot, amelyből 500 milliárd forint már szerződött állománnyá vált.

„A program keretében eddig összesen 19 102 vállalkozás nyújtott be hitelkérelmet” – írta a politikus.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár kiemelte: a gyors felfutás azt mutatja, hogy a kormány által biztosított kedvezményes kamatkörnyezet valódi segítséget jelent a mikro-, kis- és középvállalkozások számára.

A finanszírozás tervezhetősége, az alacsonyabb kamatteher és az egyszerűbb hozzáférés együtt olyan biztonsági hálót ad a kkv-knak, amely nemcsak napi működésüket, hanem beruházásaik megvalósítását és növekedésüket is támogatja.

A kormány döntése értelmében októbertől 4,5 százalékról 3 százaléka csökken a Széchenyi Kártya Program keretében elérhető folyószámla-, likviditási és forgóeszközhitelek kamata. Ez a lépés közvetlenül csökkenti a cégek finanszírozási költségeit.

Milyen előnyökkel jár a vállalkozások számára?

A gazdasági kilátásokat jelenleg leginkább a bizonytalanság határozza meg, amely minden vállalkozói rétegben érezhető, erre a helyzetre reagált a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a kormány, amikor életre hívta a szombaton bejelentett fix, 3 százalékos kamatozású hitelt a vállalkozások számára.

A 150 millió forintos hitelplafon miatt a mikro- és kisvállalkozások a program elsődleges célpontjai, számukra ez a keret érdemi segítséget nyújt.

Középvállalkozásoknak a 150 millió gyakran csak a hiteligényük egy részét fedezi, kisebb, specifikus célokra ők is ki tudják használni a kedvezményt.

Könnyebbé válik az átmeneti forráshiány áthidalása és a napi működés finanszírozása. Az alacsonyabb kamatteher miatt felszabaduló pénzt a cégek bérfejlesztésre vagy beruházásokra fordíthatják. Makrogazdasági szinten a kamatcsökkentés 60 milliárd forintot hagy a vállalkozások zsebében, ami ennyivel növeli a szektor versenyképességét.