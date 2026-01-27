Csillagászati szintre drágulhat az arany-ezüst tandem, fél évszázada nem láttunk ilyet
Alighogy átlépte hétfőn az arany unciánkénti árfolyama az 5100 dollárt, a kanadai BMO Capital Markets máris közölte, hogy bikapiaci forgatókönyve szerint év végére 6000 dollár fölé emelkedhet a sárga fém határidős jegyzése – írja az Investing.
Közel fél évszázada nem mutatott ilyet az arany
Az arany egyébként tavalyi 67,5 százalékos erősödésével 1979 óta nem látott teljesítményt nyújtott, és a biztonságos menedéknek számító befektetés idén is 15,9 százalékos pluszban van már. A ralihoz időközben több nemesfém csatlakozott, közülük is kitűnik az ezüst határidős árfolyama, amely 140 százalékos emelkedéssel zárta 2025-öt, ebben az évben pedig már 55 százalékos árfolyamnyereségnél tart.
Tekintettel a decemberi árkilátásaink közzététele óta bekövetkezett sokkoló geopolitikai fejleményekre, nevezetesen Venezuelára, Grönlandra, illetve legújabban a Kanadát sújtó 100 százalékos amerikai vámfenyegetésre, egy az aranybefektetések szempontjából meglehetősen optimista, bikapiaci forgatókönyvet vázolunk fel
– írta a Helen Amos és George Heppel által vezetett elemzői csapat a befektetőknek szóló feljegyzésben.
A Bank of Montreal érdekeltségébe tartozó elemzőház bikapiaci forgatókönyve szerint az arany ára 2026 negyedik negyedévére elérheti a 6350 dollár/unciát, 2027-ben pedig a 8650 dollár/unciát. Ami az ezüst jegyzését illeti, az elemzők szerint idén meghaladhatja a 150 dollár/unciát, míg a platina határidős kurzusa megérkezhet 4000 dollár/uncia fölé.
A BMO Capital Markets szerint az általuk felvázolt forgatókönyv
egy olyan világot tükröz, ahol a befektetők egyre gyorsuló ütemben fordulnak az arany és az egyéb nemesfémek felé, mivel a világrend drámai megváltozása miatt bekövetkező és jelentős kockázatokat hordozó események riadalmat keltenek bennük, ezáltal súlyosbítva a kormányzással, a monetáris politikával, a költségvetési mérlegekkel és a fiat devizák (az állami tekintélyen alapuló törvényes fizetőeszközök) ellenálló képességével kapcsolatos már amúgy is növekvő kételyeiket.
A nemesfémek raliját tavaly egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja és az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások hajtották, idén év elején pedig a már említett geopolitikai fellángolások adtak új lendületet az arany és az ezüst utáni rohamnak.
A BMO ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bikapiaci forgatókönyv nem az alapesetet jelenti, hanem pusztán egy lehetséges szcenárió.
Kedden délelőtt egyébként az arany unciája csekély mértékben, 5085 dollárra nőtt, míg az ezüstté 2,2 százalékkal, 113 dollár alá esett.