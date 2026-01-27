Csillagászati szintre drágulhat az arany-ezüst tandem, fél évszázada nem láttunk ilyet

Alighogy átlépte hétfőn az arany unciánkénti árfolyama az 5100 dollárt, a kanadai BMO Capital Markets máris közölte, hogy bikapiaci forgatókönyve szerint év végére 6000 dollár fölé emelkedhet a sárga fém határidős jegyzése – írja az Investing.

Kínában is két kézzel kapnak az arany és az ezüst után / Fotó: NurPhoto via AFP

Közel fél évszázada nem mutatott ilyet az arany

Az arany egyébként tavalyi 67,5 százalékos erősödésével 1979 óta nem látott teljesítményt nyújtott, és a biztonságos menedéknek számító befektetés idén is 15,9 százalékos pluszban van már. A ralihoz időközben több nemesfém csatlakozott, közülük is kitűnik az ezüst határidős árfolyama, amely 140 százalékos emelkedéssel zárta 2025-öt, ebben az évben pedig már 55 százalékos árfolyamnyereségnél tart.

Tekintettel a decemberi árkilátásaink közzététele óta bekövetkezett sokkoló geopolitikai fejleményekre, nevezetesen Venezuelára, Grönlandra, illetve legújabban a Kanadát sújtó 100 százalékos amerikai vámfenyegetésre, egy az aranybefektetések szempontjából meglehetősen optimista, bikapiaci forgatókönyvet vázolunk fel

– írta a Helen Amos és George Heppel által vezetett elemzői csapat a befektetőknek szóló feljegyzésben.

A Bank of Montreal érdekeltségébe tartozó elemzőház bikapiaci forgatókönyve szerint az arany ára 2026 negyedik negyedévére elérheti a 6350 dollár/unciát, 2027-ben pedig a 8650 dollár/unciát. Ami az ezüst jegyzését illeti, az elemzők szerint idén meghaladhatja a 150 dollár/unciát, míg a platina határidős kurzusa megérkezhet 4000 dollár/uncia fölé.

A BMO Capital Markets szerint az általuk felvázolt forgatókönyv

egy olyan világot tükröz, ahol a befektetők egyre gyorsuló ütemben fordulnak az arany és az egyéb nemesfémek felé, mivel a világrend drámai megváltozása miatt bekövetkező és jelentős kockázatokat hordozó események riadalmat keltenek bennük, ezáltal súlyosbítva a kormányzással, a monetáris politikával, a költségvetési mérlegekkel és a fiat devizák (az állami tekintélyen alapuló törvényes fizetőeszközök) ellenálló képességével kapcsolatos már amúgy is növekvő kételyeiket.

A nemesfémek raliját tavaly egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja és az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások hajtották, idén év elején pedig a már említett geopolitikai fellángolások adtak új lendületet az arany és az ezüst utáni rohamnak.