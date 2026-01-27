Deviza
EUR/HUF381,24 -0,11% USD/HUF319,59 -0,58% GBP/HUF439,17 -0,09% CHF/HUF414,59 +0,29% PLN/HUF90,71 -0,02% RON/HUF74,79 -0,12% CZK/HUF15,71 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 309,41 +1,3% MTELEKOM1 976 +1,52% MOL3 992 +3,86% OTP40 200 +0,87% RICHTER10 550 +0,28% OPUS546 -0,92% ANY7 600 -2,63% AUTOWALLIS162 +4,32% WABERERS5 260 0% BUMIX10 278,63 -0,9% CETOP4 251,76 +1,37% CETOP NTR2 683,93 +0,77%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Csillagászati szintre drágulhat az arany-ezüst tandem, fél évszázada nem láttunk ilyet

A kanadai elemzők szerint a világrend drámai változása nem hagy nyugvópontot a nemesfémeknek. Az arany és az ezüst ralija a BMO Capital Markets bikapiaci forgatókönyve szerint még hosszú ideig tarthat.
Murányi Ernő
2026.01.27., 12:02

Alighogy átlépte hétfőn az arany unciánkénti  árfolyama az 5100 dollárt, a kanadai BMO Capital Markets máris közölte, hogy bikapiaci forgatókönyve szerint év végére   6000 dollár fölé emelkedhet a sárga fém határidős jegyzése – írja az Investing.

China Golden Tower in Shanghai arany ezüst
Kínában is két kézzel kapnak az arany és az ezüst után / Fotó: NurPhoto via AFP

Közel fél évszázada nem mutatott ilyet az arany

Az arany egyébként  tavalyi  67,5 százalékos erősödésével 1979 óta nem látott teljesítményt nyújtott, és a biztonságos menedéknek számító befektetés idén is 15,9 százalékos pluszban van már. A ralihoz időközben több nemesfém csatlakozott, közülük is kitűnik az ezüst határidős árfolyama, amely 140 százalékos emelkedéssel zárta 2025-öt, ebben az évben pedig már 55 százalékos árfolyamnyereségnél tart.

Tekintettel a decemberi árkilátásaink közzététele óta bekövetkezett sokkoló geopolitikai fejleményekre, nevezetesen Venezuelára, Grönlandra, illetve legújabban a Kanadát sújtó 100 százalékos amerikai vámfenyegetésre, egy az aranybefektetések szempontjából meglehetősen optimista, bikapiaci forgatókönyvet vázolunk fel

– írta a Helen Amos és George Heppel által vezetett elemzői csapat a befektetőknek szóló feljegyzésben.

A Bank of Montreal érdekeltségébe tartozó elemzőház bikapiaci forgatókönyve szerint az arany ára 2026 negyedik negyedévére elérheti a 6350 dollár/unciát, 2027-ben pedig a 8650 dollár/unciát. Ami az ezüst jegyzését illeti, az elemzők szerint idén meghaladhatja a 150 dollár/unciát, míg a platina határidős kurzusa megérkezhet 4000 dollár/uncia fölé.

A BMO Capital Markets szerint az általuk felvázolt forgatókönyv 

egy olyan világot tükröz, ahol a befektetők egyre gyorsuló ütemben fordulnak az arany és az egyéb nemesfémek felé, mivel  a világrend drámai megváltozása miatt bekövetkező és jelentős kockázatokat hordozó események riadalmat keltenek bennük, ezáltal súlyosbítva a kormányzással, a monetáris politikával, a költségvetési mérlegekkel és a fiat devizák (az állami tekintélyen alapuló törvényes fizetőeszközök) ellenálló képességével kapcsolatos már amúgy is növekvő kételyeiket.

A nemesfémek raliját tavaly egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi háborúja és az amerikai kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozások hajtották, idén év elején pedig a már említett geopolitikai fellángolások adtak új lendületet az arany és az ezüst utáni rohamnak.

A BMO ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bikapiaci forgatókönyv nem az alapesetet jelenti, hanem pusztán egy lehetséges szcenárió.

Kedden délelőtt egyébként az arany unciája csekély mértékben, 5085 dollárra nőtt, míg az ezüstté 2,2 százalékkal, 113 dollár alá esett.


 

 

