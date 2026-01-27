Olyan szorítóba küldik az európai autógyártókat, ahol puszta kézzel ütik majd a helyi „nagyágyúk”

Nehéz lesz az európai autóipar számára betörni az indiai piacra annak ellenére, hogy megszületett a kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a világ legnépesebb országa között. A helyi gyártókkal és a jelenleg domináns japánokkal kell felvenniük a versenyt, de erre legalább az esélyt megkapják a vámok jelentős csökkentésének köszönhetően.

Örülhetnek az európai autógyártók: megszületett az uniós–indiai kereskedelmi megállapodás / Fotó: AFP

A kereskedelmi megállapodás részeként az eddigi 70–110 százalékos tarifák helyett csak 40 százalékosak vonatkoznak majd az EU-ban gyártott autókra. Bár ez elemzők szerint csak résnyire nyitja az ajtót, a helyi gyártók részvényeinek árfolyama a bejelentés hírére azonnal esett: a Mahindráé 5,1 százalékkal, tavaly augusztus óta legalacsonyabb szintre, a Niftyé 2,2 százalékkal gyengült.

Hazai és japán riválisok dominálják a piacot

Az indiai piacot jelenleg a hazai és a rivális ázsiai márkák dominálják. A Maruti Suzuki India részesedése 41, a Hyundaié 15, a Mahindráé 13, a Tata Motorsé 11 százalék – a Volkswagené és a Renault-é 1-1 százalék,

az európai gyártóké összesen 3 százalék.

Az egyik legkelendőbb modell a Maruti Suzuki Wagon R – a Mini Coopernél is kisebb, tömegek számára megfizethető autó.

Az európai gyártók azonban bizakodnak. „Ez csak a kezdet. Az európai export eddig csak prémium autókról szólt” – emlékeztetett a Reutersnek nyilatkozva Stefan Bratzel, a német CAM autóipari kutatócsoport munkatársa, aki szerint a Suzuki és a Hyundai jobban értette az indiai piacot.

Az indiai vevő számára a lényeg, hogy az autó olcsó, megbízható és tartós legyen / Fotó: AFP

„Indiában az a lényeg, hogy az autó olcsó, megbízható és tartós legyen. A Volkswagen csoport autói túl drágák voltak” – tette hozzá.

Nagyot nyerhetnek az európai autógyártók

Az India Today szerint a pontosan az a kérdés érdekli most az embereket, hogy mennyivel olcsóbban vásárolhatják majd meg az európai modelleket, különösen a luxusszegmensbe tartozókat, amelyekre a legmagasabb vámok vonatkoztak, mert teljesen készen exportálták, nem Indiában szerelték össze ezeket.

A lap szerint így az új vámok életbe lépésével

a Mercedes-Benz,

a BMW,

az Audi,

a Porsche,

a Volvo

és a Volkswagen

nyer a legtöbbet és a leghamarabb, mert az áruk gyorsan csökkenni fog a szalonokban.

A tömeggyártású és közepes árkategóriájú termékeknél kisebb és lassabb lesz a változás,

mert ezeket eddig is Indiában szerelték össze, az elektromos autókra vonatkozó vámok pedig öt évig nem változnak, mert Delhi védeni akarja ezt a hazai ágazatot a versenytől.