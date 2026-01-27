Olyan szorítóba küldik az európai autógyártókat, ahol puszta kézzel ütik majd a helyi „nagyágyúk”
Nehéz lesz az európai autóipar számára betörni az indiai piacra annak ellenére, hogy megszületett a kereskedelmi megállapodás az Európai Unió és a világ legnépesebb országa között. A helyi gyártókkal és a jelenleg domináns japánokkal kell felvenniük a versenyt, de erre legalább az esélyt megkapják a vámok jelentős csökkentésének köszönhetően.
A kereskedelmi megállapodás részeként az eddigi 70–110 százalékos tarifák helyett csak 40 százalékosak vonatkoznak majd az EU-ban gyártott autókra. Bár ez elemzők szerint csak résnyire nyitja az ajtót, a helyi gyártók részvényeinek árfolyama a bejelentés hírére azonnal esett: a Mahindráé 5,1 százalékkal, tavaly augusztus óta legalacsonyabb szintre, a Niftyé 2,2 százalékkal gyengült.
Hazai és japán riválisok dominálják a piacot
Az indiai piacot jelenleg a hazai és a rivális ázsiai márkák dominálják. A Maruti Suzuki India részesedése 41, a Hyundaié 15, a Mahindráé 13, a Tata Motorsé 11 százalék – a Volkswagené és a Renault-é 1-1 százalék,
az európai gyártóké összesen 3 százalék.
Az egyik legkelendőbb modell a Maruti Suzuki Wagon R – a Mini Coopernél is kisebb, tömegek számára megfizethető autó.
Az európai gyártók azonban bizakodnak. „Ez csak a kezdet. Az európai export eddig csak prémium autókról szólt” – emlékeztetett a Reutersnek nyilatkozva Stefan Bratzel, a német CAM autóipari kutatócsoport munkatársa, aki szerint a Suzuki és a Hyundai jobban értette az indiai piacot.
„Indiában az a lényeg, hogy az autó olcsó, megbízható és tartós legyen. A Volkswagen csoport autói túl drágák voltak” – tette hozzá.
Nagyot nyerhetnek az európai autógyártók
Az India Today szerint a pontosan az a kérdés érdekli most az embereket, hogy mennyivel olcsóbban vásárolhatják majd meg az európai modelleket, különösen a luxusszegmensbe tartozókat, amelyekre a legmagasabb vámok vonatkoztak, mert teljesen készen exportálták, nem Indiában szerelték össze ezeket.
A lap szerint így az új vámok életbe lépésével
- a Mercedes-Benz,
- a BMW,
- az Audi,
- a Porsche,
- a Volvo
- és a Volkswagen
nyer a legtöbbet és a leghamarabb, mert az áruk gyorsan csökkenni fog a szalonokban.
A tömeggyártású és közepes árkategóriájú termékeknél kisebb és lassabb lesz a változás,
mert ezeket eddig is Indiában szerelték össze, az elektromos autókra vonatkozó vámok pedig öt évig nem változnak, mert Delhi védeni akarja ezt a hazai ágazatot a versenytől.
Van ok optimizmusra
Az indiai autóipar a harmadik legnagyobb a világon az amerikai és a kínai mögött, évente 4,4 millió járművet állít elő, de ez a szám az előrejelzések szerint hatmillióra nő 2030-ra.
A magas amerikai importvámok és az erősödő kínai verseny miatt sok autógyártó ezért eddig is potenciálisan kecsegtető piacként tekintett az országra.
A Renault éppen most tér vissza, és a Volkswagen csoport is véglegesíti újabb befektetésének terveit.
Bár a kiszivárgott részletek szerint a vámcsökkentés egyelőre csak korlátozott mennyiségű (az Economic Times tudósítása szerint évi 250 ezer) és a 15 ezer eurónál (17739 dollárnál) drágább autókra vonatkozik, idővel a tarifákat még tovább, 10 százalékra vágják vissza.
Van tehát ok az optimizmusra. Rico Luman, az ING Research elemzője szerint
az EU–India kereskedelmi megállapodás „nagy lehetőséget jelenthet az európai autógyártók számára” középtávon.
„Az indiai autópiac még mindig az érés korai szakaszában van, ami azt jelenti, hogy jelentős növekedési potenciál van” – hangsúlyozta Luman.