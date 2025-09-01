Deviza
Feketepiaci őrület: milliós jegyárak a Magyarország–Portugália-meccsre – lehet rá megoldás, mutatjuk, mi az

A szeptember 9-i Magyarország–Portugália vb-selejtező jegyei pillanatok alatt elfogytak, a hivatalos árusítás után pedig elszabadult a feketepiac: a 7500–30 000 forintos belépőkért most akár százezreket is elkérnek. A hirdetésekben több mint egymilliós jegyárak szerepeltek, de a vásárlók nemcsak anyagilag kockáztatnak – a hamis belépők, duplikált jegyek és jogi buktatók miatt a szurkolók könnyen pórul járhatnak.
Zováthi Domokos
2025.09.01., 20:10

A Magyarország–Portugália világbajnoki selejtező, amelyet a Puskás Arénában rendeznek meg szeptember 9-én, minden idők egyik legjobban várt hazai válogatott mérkőzésének ígérkezik. A jegyek iránt akkora volt az érdeklődés, hogy a hivatalos értékesítés kezdete után néhány óra alatt gyakorlatilag minden belépő elkelt.

Pillanatok alatt elkapkodták a jegyeket / Fotó: AFP

Az MLSZ július végén jelentette be a jegyértékesítés ütemezését, amely augusztus 11-én indult. Először az Aranyszintű Szurkolói Klub tagjai férhettek hozzá a belépőkhöz, majd lépcsőzetesen nyílt meg a lehetőség minden regisztrált szurkoló számára. Az MLSZ rendszere ugyan a lehetőségekhez mérten próbálta szűrni a spekulánsokat, de a kereslet-kínálat törvénye könyörtelen:

a hivatalos árusítás után szinte azonnal megjelentek a feketepiaci hirdetések, elképesztő összegekért.

Már megy lefelé a jegyek ára / Forrás: Jófogás

Hivatalos jegyárak és feketepiaci valóság

A Magyarország–Portugália-mérkőzésre az MLSZ három kategóriában határozta meg a jegyárakat:

  • a legolcsóbb, kapu mögötti helyekre szóló belépők 7500 forintba kerültek,
  • a középkategóriás, jobb rálátást biztosító szektorokban 10–20 ezer forintért lehetett jegyet venni,
  • míg az első kategóriás prémiumhelyek ára 30 ezer forint volt.

A hivatalos árak ugyan nem számítanak alacsonynak, de a másodlagos piacon megjelenő összegek egészen irreálisak. Egy hirdető például két jegyet kínált eladásra közel 2 millió forintért. Egy másik hirdetésben három belépőért összesen 2,5 millió forintot kértek – darabonként így is több mint 800 ezer forintot. A legtöbb feketepiaci ajánlat mára 200 ezer forint között alá kúszott, valószínűleg azért, mert

kutatásunk szerint viszonylag sokan kifizetnek a 7500 forintos jegyért 100-120 ezer forintot is.

Forrás: Jófogás.hu

A drasztikus túlárazás nemcsak a szurkolók pénztárcáját teszi próbára, hanem jogi és biztonsági kérdéseket is felvet.

Mi hajtja fel ennyire az árakat?

A feketepiaci árrobbanás hátterében több tényező áll: az első és legfontosabb a rendkívül korlátozott kínálat.

A Puskás Aréna 67 ezer férőhelyes, de a mérkőzés iránti kereslet a becslések szerint ennek többszöröse.

A portugál válogatott sztárjai – köztük Cristiano Ronaldo, akinek ez akár az utolsó magyarországi pályára lépése is lehet – önmagukban óriási vonzerőt jelentenek.

A másik tényező a jegyüzérkedés, más néven scalping. A tapasztalatok szerint sok spekuláns már az értékesítés kezdetén tömegesen vásárolja fel a jegyeket, sokszor automatizált botokkal, majd elképesztő haszonnal próbálja továbbadni őket. Az online hirdetési felületek, mint

  • a Jófogás
  • vagy a Facebook Marketplace,

különösen megkönnyítik ezt a folyamatot. Bár az MLSZ több szűrőt alkalmazott – például limitálták a vásárolható jegyek számát személyenként –, ezek a módszerek a gyakorlatban kevéssé hatékonyak a technológiailag felkészült jegyüzérekkel szemben.

A jelenség pszichológiai aspektusát sem szabad figyelmen kívül hagyni: a szurkolók hajlandók jóval többet fizetni egy olyan mérkőzésért, amely történelmi pillanatnak számíthat. Az élményért való sóvárgás, a félelem attól, hogy kimaradnak valamiből (Fomo), tovább hajtja felfelé az árakat. A jelenségről ebben a cikkünkben olvashat.

A feketepiac veszélyei

Bár a feketepiaci vásárlás sokak számára az utolsó lehetőség, kockázatokkal is jár. Az első és legnyilvánvalóbb a pénzügyi veszteség: több százezer forintot vagy akár milliókat fizetni egyetlen jegyért önmagában is irracionális, de

ennél is nagyobb probléma, hogy a vásárló sokszor nem tudhatja, érvényes-e a belépő.

  1. Hamis vagy duplikált jegyek veszélye: a feketepiaci hirdetők között akadnak, akik hamisított jegyeket árulnak, vagy olyan belépőket adnak el többször is, amelyeket valaki más használni fog. Az ilyen esetekben nincs jogorvoslat, hiszen a stadion kapujánál derül ki, hogy a drágán vásárolt jegy semmit sem ér.
  2. Jogszabályi kockázatok is felmerülhetnek: Magyarországon ugyan nincs külön törvény, amely explicit módon tiltja a feketepiaci jegyértékesítést, de az EU-s jogszabályok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat tiltják. Ha a vevőt megtévesztik – például nem tájékoztatják a kockázatokról vagy a jegy eredetéről –, akkor jogi útra lehet terelni az ügyet, de a bizonyítás rendkívül nehéz.
  3. Végül pedig ott van a bizalomvesztés problémája: a szurkolók egy része úgy érzi, a rendszer nem védi meg őket, hiszen hiába regisztráltak időben, hiába próbáltak hivatalos csatornán keresztül jegyet venni, a spekulánsok megelőzik őket. Hosszabb távon ez gyengítheti a futball iránti lelkesedést és a stadionok iránti bizalmat is.
Hungary v Germany - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A3 magyar válogatott jegy szurkoló
A szurkolók minden meccsen kitesznek magukért / Fotó: NurPhoto via AFP

Mit lehetne tenni?

Nemzetközi példák alapján többféle megoldás létezik. Az egyik legelterjedtebb a szabályozott másodlagos piac bevezetése, amely

átlátható keretek között engedélyezné a jegyek továbbértékesítését, de legfeljebb egy meghatározott, például 20 százalékos felárral.

Ilyen modellt alkalmaznak több európai országban, például Hollandiában is.

Egy másik lehetőség a névre szóló, digitális jegyek kötelezővé tétele. Ez a rendszer megnehezíti a feketepiaci értékesítést, hiszen a belépéshez nem elég a jegy birtoklása: a vásárlónak azonosítania is kell magát a kapunál. Bár ez kényelmetlenséget okozhat, hosszú távon csökkentheti a visszaéléseket.

Fontos lenne az online platformok szabályozása is. Amíg az említett nagyobb hirdetési oldalak engedik a jegyek kontrollálatlan árusítását, addig a spekulációt nem lehet érdemben megfékezni.

Forrás: Jófogás.hu

