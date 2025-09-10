Nem volt ellenvetés - egyhangúlag döntött a kamatról a monetáris tanács

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa egyöntetű értékelése szerint a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. Az augusztusi kamatdöntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt.
Az augusztus 26-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Több döntéshozó kiemelte, hogy az elmúlt hónap során tapasztalt oldódás ellenére az elhúzódó kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is bizonytalan világgazdasági környezetet okoznak.
A tanácstagok egyetértettek abban, hogy az inflációs kilátásokat továbbra is felfelé mutató kockázatok övezik, így a szigorú monetáris kondíciók biztosításával érhető el az inflációs cél fenntarthatóan. A júniusi Inflációs jelentésben kiemelt kockázati tényezőként azonosított lakossági inflációs várakozások továbbra is érdemben magasabban alakulnak az árstabilitással konzisztens szintnél. A várakozások horgonyzása kulcsfontosságú az árstabilitás elérése érdekében – írták.
A jegyzőkönyv szerint a tanács egyetértett abban, hogy kiemelt figyelemmel kell kísérni a külső egyensúlyi folyamatok alakulását, és a júniusi előrejelzés megállapításait a szeptemberi Inflációs jelentés keretében vizsgálják felül. A döntéshozók véleménye szerint a jegybank továbbra is az árstabilitás és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud leginkább hozzájárulni a fenntartható gazdasági növekedéshez.
Jelezték: a június óta az inflációs pályát potenciálisan befolyásoló, beérkezett adatok és információk hatásait az MNB a szeptemberben megjelenő előrejelzésében fogja átfogóan értékelni.
A monetáris tanács következő kamatmeghatározó ülését szeptember 23-án tartja, amelyről október 8-án, 14 órakor tesz közzé rövidített jegyzőkönyvet.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.