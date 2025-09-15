Deviza
Elátkozott magyar kastély: valaha fényűző volt, mostanra teljesen kifosztották, a penész eszi a falait - így pusztul a kivételes ingatlan az ország közepén (VIDEÓ)

Pályázatok, turisztikai tervek és ígéretek születtek, ám a megvalósulásuk nem feltétlenül reális. Egykor fényes bálok, iskolai ünnepségek és kulturális programok helyszíne volt ez a Fejér vármegyei kastély, ma már csak az enyészet és a nosztalgia maradt belőle.
VG
2025.09.15, 09:35

A Fejér vármegyei Vál község szívében áll egy épület, amely valaha a település ékköve volt: az Ürményi-kastély. A 18. század végén, 1780 és 1800 között épült copf stílusban. Az egykori államférfi, Ürményi József birtokán magasodó kastély U alakú épülettömbje és vasrácsos erkélye egykor tekintélyt sugárzott — közölte a duol. 

kastély, elhagyatott, vár, turizmus
A kastély romos állapota két utat mutat az önkormányzatnak: felújítani vagy lerombolni / Fotó: A Felfedező - Elhagyatott helyek Magyarországon / Facebook

Fel is út le is út

Ma amikor belépünk a kastélyba, minden szegletében ott rejlik a múlt. Az omladozó vakolat alatt még felfedezhetőek a díszes mennyezeti stukkók, a tágas bálterem falai pedig visszhangozni látszanak a hajdani mulatságok emlékeitől. A folyosókon itt-ott még tantermi ajtók nyomai látszanak, a padlón pedig a régi iskolai élet maradványai hevernek. 

Az elmúlt években több terv is született a kastély megmentésére. Felmerült, hogy kulturális központként, látogatóközpontként vagy akár turisztikai attrakcióként éledhetne újjá. 

Pályázatok, turisztikai tervek és ígéretek születtek, ám a megvalósulása nem feltétlenül reális. Egykor fényes bálok, iskolai ünnepségek és kulturális programok helyszíne volt – ma már csak az enyészet és a nosztalgia maradt belőle. Ameddig még áll az épület, az urbex kedvelői, a fotósok és a történelem szerelmesei számára jelent menedéket.

Eldőlt a sorsa Magyarország egyik legszebb kastélyának, amely egykor császárok szállása volt: Lázár János írásba adta a polgármesternek, mi fog történni

Az elhagyatott kastély múltja és jelene

A kastély története változatos: az 1870-es években Dreher Antal, majd fia, Dreher Jenő birtokába került, a második világháború idején katonai szálláshely és hadi kórház is működött benne, később könyvtárnak és iskolának adott otthont. A kastély hosszú évtizedeken át a helyi élet meghatározó helyszíne volt: az 1970-es évek végéig mezőgazdasági szakiskola és lánykollégium működött benne, később könyvtárként szolgált, díszterme pedig báloknak és kulturális rendezvényeknek adott otthont. Az épület az 1900-as évek végétől azonban teljesen elcsendesedett, csak az urbexes felfedező turisták mennek néha az épület közelébe.  

Urbex helyszín 

Váczi Márk történész a közelmúltban részletes szakmai cikkben mutatta be a kastély titkos krónikáját és a hozzá fűződő álmokat, amely újra ráirányította a figyelmet a különleges műemlékre. Az Ürményi-kastély ma zárva van, nem használják, és minden nappal egyre közelebb kerül a végső pusztuláshoz — hívta fel a figyelmet a duol. Egykor fényes bálok, iskolai ünnepségek és kulturális programok helyszíne volt – ma már csak az enyészet és a nosztalgia maradt belőle.

