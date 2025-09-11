Deviza
Hivatalos: megjelent Magyarországon a veszélyes betegség, azonnali megfigyelési zárlatot rendelt el a hatóság – ezen a szarvasmarhatelepen tört ki

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma kéknyelvbetegség jelenlétét erősítette meg. Két Somogy vármegyei, nagy létszámú, de egy tartási helyen tartott, és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatták a pozitivitást a vizsgálatok.
Andor Attila
2025.09.11, 16:07
Frissítve: 2025.09.11, 16:50

A telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság. A betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.

Kéknyelv
Hivatalosan is megerősítették a kéknyelvbetegség jelenlétét / Fotó: Shutterstock

A húshasznú szarvasmarha állományokban általános vírusos fertőzésre utaló tünetek (bágyadtság, magas láz, orrfolyás) is mutatkoztak. Mivel a klinikai tünetek megjelentek, és a laboratóriumi vizsgálatok is kimutatták a betegség jelenlétét,

 az uniós szabályozás értelmében ez a betegség megerősített esetének, így hivatalosan kitörésnek minősül.

A kéknyelvbetegség több szerotípusa is Európa-szerte elterjedt, 21 uniós tagállamban van jelen a betegség. 

A vakcinázott állatok forgalomképesek, 

bizonyos harmadik országbeli kereskedelmi korlátozások azonban előfordulhatnak. A kéknyelvbetegség nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot. A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt. 

Komoly gondot okoz az állattartóknak 

A Világgazdaság már beszámolt a betegségről, a hírt magas rangú források erősítették meg lapunknak. Azonban attól nem kell tartani, hogy a száj- és körömfájáshoz hasonló helyzet alakulna ki. Az Állategészségügyi Világszervezet (WOAH) tájékoztatása szerint Magyarország állategészségügyi hatóságai riasztó hírt közöltek: ismét felütötte fejét a kéknyelvbetegség hazánkban. A fertőzés komoly veszélyt jelent a szarvasmarhákra, juhokra és kecskékre, és súlyos gazdasági károkat okozhat az állattartóknak. A WOAH közleménye szerint a magyar hatóságok azonnal jelentették az esetet, és megtették a szükséges intézkedéseket a betegség terjedésének megakadályozására – számolt be róla a Reuters.

Azonban nagyon fontos látni, hogy a legutóbb komoly következményekkel járó száj- és körömfájáshoz képest most van egy hatalmas különbség, ami indokolatlanná teszi a pánikot.

 A kéknyelvbetegségre ugyanis létezik vakcina, amely hatékonyan veszi elejét a betegség elburjánzásának.

„A helyzet abszolút kezelhető a telepen eszkaláció nélkül, a történtek nem fenyegetik Magyarország kéknyelvmentességi minősítését” – mutattak rá.

 

