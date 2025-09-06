Példátlan, amire most Orbán Viktor Kötcsén készül: egész Magyarországot felrázhatják a bejelentések – de a világ is figyel

Az őszi politikai idényt a jobboldal immár 2004 óta a kötcsei piknikkel kezdi, ám az idei év több szempontból is rendkívüli alkalomnak ígérkezik. A korábban zártkörű rendezvényt idén élőben közvetítik, így nem csak a sajtóban kiszivárgó részleteken keresztül értesülhetünk a történtekről. Orbán Viktor miniszterelnök azt pedig már a nyaralásáról is megüzente, hogy várhatóan a kormány győzelmi tervét is ismerteti a jövő tavaszi választások előtt.

Orbán Viktor gőzerővel készül a kötcsei piknikre/Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Különleges kötcsei piknik várható, ilyen még nem volt

A politikai stratégia mellett a gazdasági helyzet is fontos szerepet játszik a választási eredményben, így előfordulhat, hogy egy sor intézkedést a vasárnapi beszédén ismertethet a kormányfő. Bár tény, hogy számos döntést már meghozott a komány. Kötcsére mindeközben a legnagyobb ellenzéki párt, a Tisza is rendezvényt szervez a találkozó idejére, amelynek nemrég kiszivárgott adóemelésekről szóló programja

kiváló lehetőséget biztosít Orbán Viktor számára, hogy a kormány adócsökkentési terveiről és intézkedéseiről beszéljen.

A miniszterelnök helyzetét az is megkönnyíti, hogy már az év elején tartott évértékelő beszédében is Európa legnagyobb adócsökkentését hirdette meg, ennek a programnak pedig már több eleme meg is valósult:

nőtt a családi adókedvezmény

és októbertől életbe lép a háromgyermekes anyák adómentessége is,

amit januártól követ a 40 évnél fiatalabb kétgyermekes anyák adómentessége is.

Ugyancsak adómentes lesz a csed és a gyed is.

Szintén az adócsökkentések sorába illeszkedhet a múlt hónap végén, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a vállalatok irányából elhangzott javaslat, mely a szociális hozzájárulási adó (szocho) egy százalékpontos csökkentését célozza.

Orbán Viktor minden bizonnyal le fogja csapni a magas labdát és kontrasztba állítja a Tisza Párt adóemelési programját a kormány adóscsökkentéseivel. Könnyen lehet, hogy a szocho leszállítását is a vasárnapi beszédében jelenti majd be, de elképzelhetők más gazdaságpolitikai intézkedések is, amiket eddig nem szellőztettek meg a sajtóban.