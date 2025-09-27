Nem akarja a kormány, hogy Ausztriába menjenek a magyarok dolgozni: új autópálya épül és jön a négysávosítás – már a Balaton se marad ki

„Olyan munkahelyeket kell a nyugat-magyarországi régióba szerveznünk Szombathelyre, Sopronba és az Audi gyöngélkedése mellett Győrbe is, amelyek megtartják a választópolgárokat és nem kényszerítik arra sem a fiatalt sem középkorút arra, hogy elmenjenek Ausztriába dolgozni” – fogalmazott Lázár János Sopronban.
Az építési és közlekedési miniszter a Lázárinfón azt is mondta: ezért kellett autópályát építeni, hogy logisztigailag megközelíthető legyen Sopron,
ezért kell egy másik autópályát építeni Kőszeg–Szombathely–Körmend közé, amelyet 2026-ban el kell kezdeni.
„A 85-ös után jön a 86-os, a 87-es és a Balaton irányában elkezdjük a 84-es autóútnak a négysávosítását” – emelte ki.
Lázár János elmondta, hogy a Sopron és a Balaton közötti 100 kilométert a kormány újjá akarja építeni. Ennek a célja az, hogy a város minden irányból megkerülhetetlen legyen logisztikailag. A vonatkozó rész az alábbi videóban 12 perc után hallható.
A miniszter az év elején Szombathelyen közöte, hogy összekötik Szombathelyt és Körmendet, valamint Szombathelyt és Kőszeget új közúti infrastruktúrával. Ennek együttes bekerülése kétszázmilliárd forint lesz.
Majd júniusban a Lázárinfó szombathelyi állomásán tett ígéretet arra, hogy három éven belül megépül:
Az építéshez szükséges területek megszerzésére az idén ötszázmillió forint, jövőre pedig 1,5 milliárd forint állami forrást biztosítanak.
Az építési és közlekedési miniszter korábban azt nem pontosította, hogy a 200 milliárdos autópálya-építés költségvetését, milyen forrásból teremtenék elő.
Hozzátette, a kormányzat nem zárkózik el attól sem, hogy a várost elkerülő út nyugati szakasza – amely szintén nagyberuházás – valamiféle kooperációban, együttműködésben valósuljon meg, hiszen a majdani M87-es út első három szombathelyi kilométere részben az elkerülő út, részben az M87-es autópálya része, ami Kőszeg irányába visz.
Arról is beszámoltunk, hogy részben magántőkéből épülhet meg az M100-as autóút. Az M1-es autópályát Esztergommal összekötő gyorsforgalmi építése hosszú évek óta húzódik, ám a mostani ígéretek szerint jövőre kiírják a közbeszerzési eljárást, így amennyiben eredményes lesz, akkor a kivitelezés 2026 végén elindulhat.
Ezzel együtt azonban kérdéses, hogy pontosan milyen forrásból valósulna meg a beruházás. Eddig ugyanis következesen állami beruházásként beszélt róla a miniszter.
