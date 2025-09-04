Ez szinte már arany: mindennél jobb befektetésnek bizonyult a magyar termőföld – mutatjuk, hol mennyivel drágult

A termőföldek ára mérsékleten emelkedett tavaly az MBH Termőföldindex adatai szerint, ugyanis a mutató 335,7 pontra emelkedett 2024-ben az egy évvel korábbi 333,6 pontos szintről, míg a mezőgazdasági termelői árindexszel deflált index értéke 154,5 pontra nőtt a korábbi 148,7-ről. Ha azonban hosszabb távra nézzük vissza az árakat, ami a termőföld esetében fontos, meghökkentő trendet találunk: szinte semmi egyébbe nem volt kifizetődőbb befektetni Magyarországon. Természetesen egészen másfajta befektetés, mint részvényt vásárolni.

A termőföld befektetésnek is kiváló lehetőség / Fotó: Oticki / Shutterstock (illusztráció)

Az elemzés szerint a hazai termőföldárak nominálisan 0,6 százalékkal, reálértéken pedig 3,9 százalékkal nőttek. Tavaly számos tényező fékezte az MBH Termőföldindex gyors növekedését, például csökkent az egy hektárra jutó növénytermesztési és kertészeti termékek kibocsátása, mint ahogy az egy hektárra jutó nettó vállalkozói jövedelem és a szántóföldi növényeknél a súlyozott termésátlagok is.

A szántók drágultak leginkább tavaly

Az elmúlt évben a szántók ára nőtt a legnagyobb mértékben, hektáronként 2,38 millió forintot kellett fizetni, ami éves szinten 1,6 százalékos növekedés. Ugyanakkor az árak alakulása régiónként eltérően változott, hiszen míg a Dél-Dunántúlon 8,5, a Dél-Alföldön pedig 0,4 százalékkal csökkentek az árak, addig a többi régióban 1,5 és 6,9 százalék közötti növekedés ment végbe.

A drágulás a Nyugat-Dunántúlon és Észak-Magyarországon volt a legnagyobb mértékű, 6,9 és 5,6 százalék,

ám az átlagárak még mindig Közép-Magyarországon a legmagasabbak, ahol egy hektár szántóért átlagosan már 3 millió forintot is elkérnek. Az Észak-Alföld (2,6 millió forint per hektár) és a Közép-Dunántúl (2,47 millió forint per hektár) szintén a legdrágább térségek közé tartozott, ezzel szemben Észak-Magyarországon 1,57 millió forint volt a szántók átlagára, továbbra is jelentősen elmaradva az országos átlagtól.

A vármegyéket nézve Hajdú-Bihar vármegyében voltak a legmagasabb átlagárak 2024-ben, ott több mint 3,24 millió forintba került egy hektár. Szintén a legdrágábbak közé tartozott Pest, Tolna, Győr-Moson-Sopron, Békés és Fejér vármegye, ahol 2,6-2,9 millió forintba került egy hektár szántóterület. Meghaladta az országos átlagot a szántók ára Szabolcs-Szatmár-Bereg és Komárom-Esztergom vármegyében is, a legkevesebbet, 1,39 millió forintot pedig Nógrádban kértek el hektáronként. Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Zala és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 2 millió forint alatt maradtak az átlagárak.