Roston csirke, Budapest sertésszelet és barbecue tarja a BMW-menza ajánlatai közt – kiderült, mennyit kell fizetni mindezért a dolgozóknak

Minden bizonnyal a dolgozók körében népszerű lesz a BMW-gyár menzája. Több ételnél is két ár van feltüntetve: a normál ár a látogatóknak és vendégeknek szól, azaz akik visitorkártyával lépnek be a gyár területére, a kedvezményes ár pedig a dolgozókra vonatkozik – írja a Vezess.hu.

Népszerű lesz a BMW-menza / Fotó: Joó István / Facebook

Pár népszerű étel ára: a Budapest sertésszelet petrezselymes burgonyával 3450/1545 forint, a rántott gomba rizzsel, tartárral 2915/1010 forint és a cigánypecsenye tepsis sült burgonyával 3450/1545 forintba kerül.

Látszik, hogy

a normál ár nem olcsó, de az alkalmazottak „baráti” áron fogyaszthatnak.

A konyha teljesen nyitott, a kiszolgálópultnál állhatnak sorba az alkalmazottak és vendégek. Természetesen nem kötelező itt étkezni, lehet hozni otthonról is ételt, vannak mikrohullámú sütők a melegítésre és több hűtő is, amit szabadon használhatnak a dolgozók. De van itt kávézó, büfé, kisbolt, pékség kombináció, illetve étel-, és italautomatákat is elhelyeztek a gyár területén.

Az étkezőben az indusztriális környezet keveredik a minimál stílussal és élő növényekkel. Érdekes, hogy az egész komplexum belső dizájnja emlékeztet a BMW i3-as modell utasterére.

Németország, Magyarország közös büszkesége

A miniszterelnök is részt vett a BMW-gyár átadóján. Orbán Viktor azt is mondta, hogy Németország és Magyarország is komoly kihívások előtt áll.

A kormányfő a debreceni BMW-gyár átadóján úgy fogalmazott, hogy a németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás.

Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk. Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy BMW-gyárat épít Debrecenben. A miniszterelnök elmondta, hogy közművek és utak újultak meg és jön a debreceni repülőtér bővítése is.

Elmondta, hogy

a BMW-gyár háromezer magas hozzáadott értékű munkahelyet hozz létre Hajdú-Bihar vármegyében,

a helyi iskolákkal együttműködve a BMW képzési centrumot is létrehozott.

Nyáron a gyár szomszédságában létrejött egy logisztikai központ,

illetve egy üzleti szolgáltató központ is épül a városban.

Hangsúlyozta, hogy Debrecenben az iparfejlesztés úgy valósult meg, hogy „autógyárostól, akkumulátorgyárastól, logisztikai fejlesztésekkel együtt a város bekerült Európa zöldfővárosainak versenyébe a legjobb három közé".

Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba – közölte a miniszterelnök. Hozzátette, hogy egyetlenegy „más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt”.