Roston csirke, Budapest sertésszelet és barbecue tarja a BMW-menza ajánlatai közt – kiderült, mennyit kell fizetni mindezért a dolgozóknak

Minden bizonnyal a dolgozók körében népszerű lesz a BMW-gyár menzája. Több ételnél is két ár van feltüntetve: a normál ár a látogatóknak és vendégeknek szól, azaz akik visitorkártyával lépnek be a gyár területére, a kedvezményes ár pedig a dolgozókra vonatkozik – írja a Vezess.hu.
Pár népszerű étel ára: a Budapest sertésszelet petrezselymes burgonyával 3450/1545 forint, a rántott gomba rizzsel, tartárral 2915/1010 forint és a cigánypecsenye tepsis sült burgonyával 3450/1545 forintba kerül.
Látszik, hogy
a normál ár nem olcsó, de az alkalmazottak „baráti” áron fogyaszthatnak.
A konyha teljesen nyitott, a kiszolgálópultnál állhatnak sorba az alkalmazottak és vendégek. Természetesen nem kötelező itt étkezni, lehet hozni otthonról is ételt, vannak mikrohullámú sütők a melegítésre és több hűtő is, amit szabadon használhatnak a dolgozók. De van itt kávézó, büfé, kisbolt, pékség kombináció, illetve étel-, és italautomatákat is elhelyeztek a gyár területén.
Az étkezőben az indusztriális környezet keveredik a minimál stílussal és élő növényekkel. Érdekes, hogy az egész komplexum belső dizájnja emlékeztet a BMW i3-as modell utasterére.
A miniszterelnök is részt vett a BMW-gyár átadóján. Orbán Viktor azt is mondta, hogy Németország és Magyarország is komoly kihívások előtt áll.
A kormányfő a debreceni BMW-gyár átadóján úgy fogalmazott, hogy a németek és a magyarok közös büszkesége az új beruházás.
Fantasztikus és lenyűgöző a méret, fantasztikus és lenyűgöző a minőség
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor kifejtette, hogy amikor 1998-ban megállapodott Helmut Kohllal a Magyarország és Németország közötti együttműködésről, azt vizionálták, hogy a két ország gazdasági együttműködésére büszkék lehetünk. Emlékeztetett, hogy hét éve jelentette be a kormány, hogy BMW-gyárat épít Debrecenben. A miniszterelnök elmondta, hogy közművek és utak újultak meg és jön a debreceni repülőtér bővítése is.
Elmondta, hogy
Konzervatív becsléssel is 1000 milliárd forint feletti összeg érkezett ide Hajdú-Biharba – közölte a miniszterelnök. Hozzátette, hogy egyetlenegy „más térség sem lépett ekkorát előre ilyen rövid idő alatt”.
