Olajpiaci szereplő lett az MVM, egyre erősebb külföldön is - a nagy lehetőség még lóg a levegőben, erre a vételre vár mindenki

Érdemes megismerni az MVM már közzétett első féléves pénzügyi jelentésének egyes fontos részleteit, mert az állami csoport hazai piaci súlya már akkora, hogy amiatt a sikerei vagy a kudarcai is országos hatásúak lehetnek. Az idei első féléves fő mutatók közül többnek az értéke halványan, de elmaradt az egy évvel korábbitól, ám még így is bőven indokolt stabil működésről beszélni.
A csoport IFRS szerinti konszolidált adózási előtti eredménye 310,1 milliárd forint volt, míg az összesített adat 904,3 milliárdot tett ki. Ez utóbbi mintegy felét, 453,5 milliárd forintot maga az MVM Zrt. adta, a második legnagyobb összeget, 147,7 milliárd forintot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., a harmadik legnagyobbat pedig a Mavir, 45,5 milliárdot. Az MVM Paksi Atomerőmű adózási előtti eredménye viszont bő 3 milliárdos veszteséggel járt. Igaz, ez számottevő javulás a 2024-es első féléves 20,6 milliárdos adózás előtti mínuszhoz képest. A csoport a 2024. első félévessel azonos, 222 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el.
Saját tőkéje 2025. június 30-án 2000,1 milliárd forint volt, 168,5 milliárddal kisebb az előző év véginél. A csökkenés fő oka a tavalyi éves és az idei első féléves eredmény után fizetett osztalék. A két tétel együtt 561,4 milliárd forintot tett ki.
A közel 2015 milliárd forintos árbevételt megalapozta, hogy az MVM a földgáz és a villamos energia kizárólagos magyarországi egyetemes szolgáltatója, emellett a csoporté az áram hazai versenypiacának 46 és a gáz versenypiacának 37 százaléka a befektetői prezentációja szerint.
Árbevétele mintegy felét a gázeladás adta, kétharmad ekkora részét pedig az áram értékesítése. A csoport nyolc fő bevételi forrása az idén egy kilencedikkel bővült: az MVM olajbányászatának beindulásával megjelent az olajeladás is, amely rögtön csaknem 16 milliárdot hozott a konyhára. Gázból az egyetemes szolgáltatásban a bázisadathoz képest nagyobb, a a piacon kisebb mennyiséget adott el.
Kiemelendő a MÁV-nak eladott áram és gáz is egy ezzel összefüggő, kezeletlen feszültség miatt.
A hazai szabályozás szerint ugyanis a MÁV pályáit használó vasúttársaságok kizárólag az állami vasúttársaságtól vásárolhatnak vontatási energiát, holott azt állítják, hogy a piacról olcsóbban jutnának áramhoz.
Ennek ellenére jelenleg is a MÁV-tól – közvetve tehát az MVM-től – kénytelenek beszerezni a villamos energiát, holott egy 2023-as kormányrendelet szerint már 2023. szeptember 30-ra el kellett volna készülnie annak az előterjesztésnek, amely megnyitná az utat a vasútvállalatok számára a piacról történő vásárlás előtt. Az előterjesztés talán el is készült, de a helyzet nem változott. (Az azonban nem biztos, hogy a MÁV kizárólag az MVM-től vásárol villamos energiát.)
Az egyetemes szolgáltatás fenntartásához az MVM csoport 507 milliárd forint támogatást kapott. Ez nem új tétel, a pénz a rezsivédelemről szóló, 2022-ben született kormányrendelet értelmében a kijelölt minisztériummal aláírt szerződés alapján érkezett. További jelentős támogatás volt a debreceni gazdasági övezet infrastruktúra-fejlesztéséhez kapott 25,8 milliárd forintos állami támogatás.
Az árbevételben tekintélyes, 47 százalékos volt az export súlya, de erről az áll a jelentésben, hogy csökkentek a kivitel lehetőségei.
A 2014,8 milliárd forintos konszolidált árbevételhez az üzletágak közül a legnagyobb mértékben, 1418,6 milliárd forinttal a nagykereskedelem járult hozzá. Ezt 751,2 milliárddal a kiskereskedelem követte, majd 483,3 milliárddal a nemzetközi tevékenység.
Ez utóbbi kapcsán a beszámoló felidézi, hogy
A vizsgált időszak zárása után három nagy tranzakciót zárt le az MVM, egy további azonban húzódik.
Az MVM Zrt. 2025. július 16-án az addigi 33,4 százalékról 60 százalékra növelte a tulajdoni hányadát az Energotehnika Juzna Backa és az Elektromontaza Kraljevo társaságokban. A szerződés az eladó szerbiai Maneks csoporttal született, zárása az idei harmadik negyedévre várható.
Az Innogy Energo s.r.o. 32 CNG-töltőállomást vásárolt az E.ON-tól. Ezzel 107-re nő az Innogy CNG-hálózata.
2025. július 10-én az Innogy Energo s.r.o. a TTS Martin szlovák cég egyedüli részvényesévé vált. Az Innogy Energo s.r.o 2022-ben szerezte meg a vállalat 80 százalékát, azóta továbbfejlesztette annak üzleti tevékenységét. A TTS Martin kapcsolt energiatermelő egységeket és tartalék áramforrásokat gyárt, forgalmaz és szervizel. Termékeit Európába, Ázsiába és Afrikába exportálja.
Az MVM megvenné az E.ON romániai cégét is, de egyelőre nem sikerült. A Világgazdaság erre vonatkozó kérdésére a közelmúltban Martini Réka, az MVM stratégiai és tranzakciós igazgatója azt mondta, hogy a tranzakció jóváhagyása a vártnál tovább tart, és jelentősebb kihívásokat tartogat. „Mi továbbra is együttműködünk mind az EU, mind Románia hatóságaival, és bízunk a fair elbírálásban” – szögezte le. Egyúttal arról is beszámolt, hogy az MVM további tranzakciós lehetőségeket vizsgált a térségben, elsősorban Szerbiában.
A beszámoló egészét tekintve kis, de fontos részterület a nem auditált céltartalékok táblázata. Ezen belül a legnagyobb tétel az a 171,8 milliárd forint, amely az egyes tevékenységek felhagyásával kapcsolatos majdani rekultivációk, szennyezések felszámolásának forrását jelenti. Ide tartozik
Az MVM csoport együtt 166,1 milliárd forintot költött a beruházásaira. Az összeg az előző év azonos időszakához képest 46,9 milliárd forinttal növekedett. Ezek közül a legjelentősebbek a következők voltak:
