Olajpiaci szereplő lett az MVM, egyre erősebb külföldön is - a nagy lehetőség még lóg a levegőben, erre a vételre vár mindenki

Érdemes megismerni az MVM már közzétett első féléves pénzügyi jelentésének egyes fontos részleteit, mert az állami csoport hazai piaci súlya már akkora, hogy amiatt a sikerei vagy a kudarcai is országos hatásúak lehetnek. Az idei első féléves fő mutatók közül többnek az értéke halványan, de elmaradt az egy évvel korábbitól, ám még így is bőven indokolt stabil működésről beszélni.

Stabil eredményt mutatott fel az MVM / Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Nagyobb osztalék, kisebb saját tőke

A csoport IFRS szerinti konszolidált adózási előtti eredménye 310,1 milliárd forint volt, míg az összesített adat 904,3 milliárdot tett ki. Ez utóbbi mintegy felét, 453,5 milliárd forintot maga az MVM Zrt. adta, a második legnagyobb összeget, 147,7 milliárd forintot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., a harmadik legnagyobbat pedig a Mavir, 45,5 milliárdot. Az MVM Paksi Atomerőmű adózási előtti eredménye viszont bő 3 milliárdos veszteséggel járt. Igaz, ez számottevő javulás a 2024-es első féléves 20,6 milliárdos adózás előtti mínuszhoz képest. A csoport a 2024. első félévessel azonos, 222 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el.

Saját tőkéje 2025. június 30-án 2000,1 milliárd forint volt, 168,5 milliárddal kisebb az előző év véginél. A csökkenés fő oka a tavalyi éves és az idei első féléves eredmény után fizetett osztalék. A két tétel együtt 561,4 milliárd forintot tett ki.

Megjelent az olajeladók között az MVM

A közel 2015 milliárd forintos árbevételt megalapozta, hogy az MVM a földgáz és a villamos energia kizárólagos magyarországi egyetemes szolgáltatója, emellett a csoporté az áram hazai versenypiacának 46 és a gáz versenypiacának 37 százaléka a befektetői prezentációja szerint.

Árbevétele mintegy felét a gázeladás adta, kétharmad ekkora részét pedig az áram értékesítése. A csoport nyolc fő bevételi forrása az idén egy kilencedikkel bővült: az MVM olajbányászatának beindulásával megjelent az olajeladás is, amely rögtön csaknem 16 milliárdot hozott a konyhára. Gázból az egyetemes szolgáltatásban a bázisadathoz képest nagyobb, a a piacon kisebb mennyiséget adott el.