Ígéretet tett a nyugdíjasoknak az államtitkár az élelmiszer-utalványokról

Legkésőbb október 15-ig az egész országban megkapják az élelmiszer-utalványokat a nyugdíjasok, a kézbesítésük már most is zajlik – írta Facebook-oldalán Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára pénteken.

A nyugdíjasok a következő napokban, hetekben kapják meg az utalványt / Fotó: Kurucz Árpád

A politikus bejegyzése szerint több mint 2,3 millió nyugdíjashoz viszi a posta az utalványokat ezekben a hetekben, és napról napra egyre többen vehetik kézbe a 30 ezer forint értékű élelmiszer-utalványokat. Zsigó Róbert emellett üdvözölte azt is, hogy

egyre több élelmiszerlánc egészíti ki az utalványokat kedvezményekkel, akciókkal, kuponokkal, hiszen így az idősek még többet tudnak vásárolni.

Ugyanakkor az államtitkár arra is felhívta a figyelmet, hogy az utalványokat nemcsak a nagy áruházakban, hanem vidéki kisboltokban, piacokon, sőt őstermelőknél is elfogadják.

Ha valakit nem találnak otthon, akkor a posta értesítőt hagy, így tíz munkanapon belül akár egy meghatalmazott családtag is átveheti a küldeményt. „Ez az utalvány újabb segítség a nyugdíjasoknak az év elején kifizetett 13. havi nyugdíj és a folytatódó rezsicsökkentés mellett” – zárta sorait Zsigó Róbert.