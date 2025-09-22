Orbán Viktor ma elárul egy olyan dolgot, amire mindenki várt – órák vannak hátra, ennek már „ideje volt"

Sok a „meló” – ezekről is beszélhet Orbán Viktor miniszterelnök
„Első ülésnap, indul a parlamenti meló. Ideje volt. Tavasz óta annyi minden történt, mint máskor évek alatt. A napirend előtt mindenről beszámolok, és – kellő szerénységgel – azt is elmondom, hogyan lesz Magyarország a változások győztese” – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli posztjában a ma kezdődő parlamenti ülésszakról, amit hagyományosan az ő expozéjával nyitnak meg.
„Merjük naggyá tenni Magyarországot!” – nyomatékosított a kormányfő, utalva az előttünk álló feladatokra és kihívásokra. Orbán Viktor felhívása nem ismeretlen, hiszen szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóján a Papp László Budapest Sportarénában több mint 10 ezer ember előtt tett politikai nyilatkozatot ezen alapokra helyezve, de több nagy volumenű beruházást is bejelentett.
Mi azt akarjuk, hogy Magyarország és mi, magyarok, nagyok legyünk és gazdagok. Egyszerűen naggyá tesszük Magyarországot.
Az első ilyen volt, hogy október 23-án újra békemenetet szerveznek. „A következő találkozásunk lehetne egy békemenet október 23-án” – fogalmazott. Szerinte olyan sokan vannak a rendezvényen, hogy lassan kinövik az összes konferenciatermet és sportcsarnokot, mivel sokan nem fértek be. Úgy folytatta, hogy napról napra „százával és ezrével vagyunk többen, legközelebb már csak a Jóisten szabad ege alatt férünk el, ezért a következő találkozásunk lehetne akár egy új békemenet, mondjuk október 23-án”.
A miniszterelnök köszöntötte a rendezvény résztvevőit és közreműködőit, valamint a régi polgári körös bajtársait. Úgy fogalmazott: „megvagyunk, itt vagyunk és készen állunk, úgy látom, agyonütni sem lehet bennünket”. Felidézte, hogy Békéscsabán hatalmas beruházást jelentettek be, Trump azt mondaná rá, „big and beautiful”. Mintegy 280 milliárd forintból 2500 új munkahelyet hoznak létre. Békés vármegyéről a jövőben sem feledkeznek meg, a miniszterelnök közölte, hogy a jövő héten átadják a Lökösháza–Békéscsaba-vasútvonalat, „ott találkozunk”. De külön kitért Kelet–Magyarországra is. Itt gyárátadódömping várható. Olyan gazdaságot építenek, „ahol a kenyér szélére is jut vaj.”
Az eseményen felhívta a figyelmet a béke és a biztonság fontosságára. Kiemelve azt, hogy Magyarország egy biztonságos ország, úgy fogalmazott, „az Európai Unió hajójának bordázata nem bírta az ütéseket és beszakadt, ömlik be a víz. A pénzügyi válság, a migráció, a háború és az óriás bajok árnyékában liliputinak bizonyuló európai vezetők, Wéber nagyúr és társai együtt csődtömeget csináltak az Európai Unióból.”
Szóba került, hogy „Magyarországon van Európa legvonzóbb otthonteremtési programja, a kontinens legnagyobb adócsökkentése indult, megkétszerezik a gyerekek utáni adókedvezményt, adómentessé tesznek számos juttatást és a legalább két gyermeket vállaló anyáknak életük végéig nem kell személyi jövedelemadót fizetniük.
Asztalon Magyarország következő tíz évének fantasztikus országépítési terve is,
és közben megvédjük határainkat, nem sumákolunk, nyíltan vállaljuk a migránsmentes Magyarországot.”
