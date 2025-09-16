Deviza
ingatlan
Otthon Start Program
lakáshitel

Otthon Start: már az átlagfizetés is elég a maximális összeg felvételére

A fix 3 százalékos hitel segítségével nem szükséges sztárfizetés a magas kölcsönösszeghez. Az Otthon Start olyan kedvező kamat mellett kínál kölcsönt, hogy az átlagbér is elég a maximális hitelösszeg felvételéhez.
VG
2025.09.16., 15:21

Mekkora hitelre elég a fizetésem? – kérdezi most sok ezer magyar a szeptember 1-jén elindult, fix 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program árnyékában. Erre a válasz természetesen a családok költségvetésétől is függ, de a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is megfogalmazott néhány szabályt a hitelfelvétellel kapcsolatban, mely egyebek mellett a jövedelemhez viszonyított maximális törlesztőrészletről is rendelkezik.

LUS_IMG_3519 otthon start
Az Otthon Start segítségével jóval több hitelt lehet felvenni / Fotó: Kallus György

Az Otthon Start segítségével jóval messzebb ér a fizetésünk

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden nyilvánosságra hozott adatai alapján vizsgálta meg a kérdést a Bank360. A KSH szerint júliusban 693 700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 479 500 forintot tett ki ugyanezen időszakban. Ennél ugyanakkor alacsonyabb, havi 399 ezer forint volt a nettó mediánkereset, miután egy év alatt a bruttó átlagkereset 9, a nettó átlagkereset 9,4, míg a nettó mediánbér 10,7 százalékkal nőtt. 

Ez a reálkeresetek 4,9 százalékos növekedését is jelenti egy év alatt.

Mivel a jegybanki szabályok a nettó jövedelemre vonatkoznak, a pénzügyi portál is azokat vette alapul, előbb a piaci, majd az Otthon Start lakáshitelek esetén. Mivel az átlagbér és a mediánbér esetén is maximum a jövedelmünk felét költhetjük törlesztésre, a maximális havi törlesztés 239 750 és 199 500 forint lehet. Ez 25 éves futamidő mellett piaci alapon a Bank360 számítása szerint 33,5 millió és 27,5 millió forint piaci hitel felvételét teszi lehetővé.

Azonban a fix 3 százalékos hitelből első lakást vásárlók számára a kamat kedvezőbb, így már az átlagkereset mellett is felvehető a maximális 50 millió forintos összeg, hiszen annak havi törlesztője, 237 ezer forint, kisebb, mint a jegybank által meghatározott maximális törlesztő. Az Otthon Start program keretében tehát közel 50 százalékkal lehet több hitelt felvenni nettó átlagbér mellett. A mediánbér esetében ugyan nincs lehetőség az Otthon Start kimaxolására, de a felvehető összeg így is 42 millió forint 25 éves futamidő mellett, ami 53 százalékkal több, mint a piaci kölcsön segítségével felvehető összeg.

