Otthon Start: megugorhat a kereslet a felújítandó lakásokra, ennyit kell még rászánni

A fővárosi lakáspiacon évek óta a jó állapotú, felújított ingatlanok voltak a legkeresettebbek, a vevők többsége ugyanis igyekezett elkerülni a költséges és nehézkes felújításokat. Most azonban változhat a helyzet, mióta az Otthon Start program elindulása óta az árak számos kerületben elérték vagy meghaladták az 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti szintet, amit sokak számára már nem fedez a támogatott konstrukció – írta meg az Origó.

otthon start / Fotó: Kallus György

Az Otthon Start miatt megnőhet az érdeklődés a felújítandó lakások iránt

Az Otthon Start kamattámogatott hitel 1,5 millió forintos négyzetméterár-korlátja miatt sok vevő fordulhat újra az olcsóbb, felújítandó lakások felé – vetette fel a portál, amely arra kereste a választ, hogy ez valóban felforgatja-e a keresletet Budapesten, vagy inkább a kevésbé drága, de jó állapotú lakások kerülnek előtérbe.

A Zenga értesülései szerint a magas árak sok fővárosi kerületben már most átlépik az államilag támogatott határt, így egyre többen keresnek olyan környékeket, ahol még találni az Otthon Start feltételeinek megfelelő, jó állapotú lakásokat. Egyes ingatlanszakértők szerint a romosabb ingatlanok továbbra is inkább a felújítással foglalkozó vállalkozók célpontjai maradnak, akik korszerűsítés után már 1,5 millió forint feletti áron adják tovább a lakásokat, de mi a helyzet a főváros különböző kerületeiben? Az Origó cikkéből kiderül, hol, mennyiért lehet ingatlanhoz jutni és mennyibe kerül most egy fővárosi lakás felújítása.