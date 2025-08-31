A City Grill, avagy az első magyarországi gyorsétteremlánc története

A nyolcvanas évek derekán létrehozták Magyarországon a City Grill gyorsétteremláncot, amely az akkoriban világszerte egyre jobban terjedő franchise üzleti modellel működött, és viszonylag modern designelemekkel, valamint egységes arculattal alakították ki a hálózat egységeit. A vendégek az oly sokat emlegetett amerikai életérzést keresték, amikor betértek az éttermekbe, ahol hamburgerrel (City burger), sült krumplival, amerikainak vélt sült kolbásszal, ketchuppal és Coca-Colával várták őket. Az ételeket az akkoriban még újdonságnak számító, egyszer használatos, habosított műanyagból készült dobozokba csomagolták, és adtak a kiszolgálásra olyan szempontból is, hogy a pincérnők csinos formaruhát viseltek, narancssárga egyenruhájukat a Budapesti Divatszalon szállította – írja az Origo.

Az egykori City Grill cégére, a gyorsétteremlánc elsőként megnyitott éttermének homlokzatán / Fotó: Magyar Nemzeti Digitális Archívum

Gyakorlatilag mindenben a McDonald's felépítését és működését másolták, de igyekeztek a magyar igényekhez igazítani az ételkínálatot, így jelent meg a hamburgerben a csalamádé, és emiatt készült buciból, továbbá így került be a választékba a rétes és a panírozott palacsinta is.

Egy büfével indult a City Grill

A későbbi étteremlánc első egysége gyakorlatilag egy 1980-ban megnyitott büfé volt a Kálvin téren, állófogyasztással. A választék gombával töltött rántott palacsintából, húsos, májas, gombás, velős melegszendvicsekből, hamburgerből, hot-dogból, valamint lecsóval, vagdalt sonkával és reszelt sajttal kínált magyaros lángosból állt. Az első igazi étterem 1984. január elsején nyitott meg a Jászai Mari téren, a mai McDonald's helyén.

A következő év tavaszán nyílt meg az újabb egységük a Bajcsy-Zsilinszky út és az Alkotmány utca sarkán. A korabeli MTI-tudósítás McDonald's jellegű gyorsbüfének titulálta az éttermet, és hozzátette: a kínálatban szereplő 14 különböző ételt és italt a rendeléstől számított három percen belül kiszolgálják.

Ekkor a lánc gyors bővülésnek indult, hiszen ugyanebben az évben további City Grill éttermek nyíltak meg a fővárosban:

a vásárcsarnokkal szemben, a Tolbuhin (ma: Vámház) körúton,

a Szent István körúti Berlin Vendéglátó Üzletház egyik részében és

a Váci utcai Taverna szállodában.

1986-től vidéken is megjelent a City Grill, először Kazincbarcikán, majd Kaposváron, Ózdon, Balatonszántódon, Egerben és Sopronban nyíltak éttermek.