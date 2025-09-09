Brutális támadás ért két magyar nőt – Orbán Viktor nem fogta vissza magát a Facebookon – „Lázadás, lázadás!"

„Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz” – közölte Orbán Viktor Facebook-posztban, amelyet a Szicília partjainál szexuális erőszakot szenvedett magyar lányok ügyében írt.

A szicíliai esetre Orbán Viktor Facebook-posztban reagált / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

Támadás Cataniában

Két magyar lány esett szexuális erőszak áldozatául Szicíliában a múlt héten. Az elkövetők marokkói bevándorlók voltak – az eset gyorsan elterjedt az olasz közösségi médiában, sokan felháborodtak.

Paterno tengerpartján a múlt héten két magyar lány hazafelé tartott a strandolásból, amikor két fiatal férfi felajánlotta nekik, hogy hazaviszik őket, ám ehelyett kihajtottak a városból a lányokkal. A bevándorlók az autóban zaklatni kezdték a két magyar lányt. A városból kiérve felvették a harmadik elkövetőt is, aki kábítószer fogyasztására kényszerítette a lányokat. Az egyik áldozatnak sikerült időben riasztania a testvérét, és megkérte, hogy egy applikáció segítségével kövesse a helyzetét, valamint az emberrablók furgonjának a rendszámát is sikerült elmondania.

Európa egyik legnagyobb országa, a magyarok kedvence eldöntötte: egymillió migránst enged be, így akar gazdasági növekedést

Szicília képviselője megszólalt

Szolidaritásáról biztosította a Liga szicíliai regionális képviselője a Catania környékén szexuális erőszakot elszenvedett magyar turistalányokat.

Matteo Salvini fájdalmasnak nevezte, hogy az illegális bevándorlók és migránsok miatt nem tudták megfelelő biztonságban fogadni a Szicília szigetén nyaraló magyar turistákat. A jobboldali politikus ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek, hogy szigorú büntetést kapjanak a szexuális erőszak bűncselekményét elkövető személyek.

Orbán Viktor megköszönte Matteo Salvini közbenjárását a Facebook-posztjában, és azt is hozzátette: ez így nem mehet tovább!

Lázadás, lázadás, lázadás!

— zárta üzenetét a miniszterelnök.