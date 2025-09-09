Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.12 +0.3% GBP/HUF453.72 +0.18% CHF/HUF421.41 0% PLN/HUF92.47 -0.06% RON/HUF77.48 -0.05% CZK/HUF16.15 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,581.85 -0.38% MTELEKOM1,852 -1.62% MOL2,890 +0.35% OTP29,720 -0.74% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,432.58 +1.02% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.87 -0.45% BUX102,581.85 -0.38% MTELEKOM1,852 -1.62% MOL2,890 +0.35% OTP29,720 -0.74% RICHTER10,360 -0.19% OPUS551 -1.45% ANY7,680 -0.26% AUTOWALLIS159 +1.26% WABERERS5,100 -1.18% BUMIX9,432.58 +1.02% CETOP3,493.89 +0.76% CETOP NTR2,166.87 -0.45%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orbán Viktor
szicília
turizmus
Matteo Salvini
Brüsszel

Brutális támadás ért két magyar nőt – Orbán Viktor nem fogta vissza magát a Facebookon – „Lázadás, lázadás!"

Köszönet Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettesnek, hogy kiállt a Cataniában migránsok által megtámadott két fiatal magyar hölgy mellett – írta Orbán Viktor miniszterelnök kedden az X platformon. Az eset megrázta a magyar turisták Szicília turistaközpontjaiba vetett bizalmát.
VG
2025.09.09, 15:03

„Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz” – közölte Orbán Viktor Facebook-posztban, amelyet a Szicília partjainál szexuális erőszakot szenvedett magyar lányok ügyében írt.

szicília, turizmus, Orbán Viktor
A szicíliai esetre Orbán Viktor Facebook-posztban reagált / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

Támadás Cataniában

Két magyar lány esett szexuális erőszak áldozatául Szicíliában a múlt héten. Az elkövetők marokkói bevándorlók voltak – az eset gyorsan elterjedt az olasz közösségi médiában, sokan felháborodtak.  

Paterno tengerpartján a múlt héten két magyar lány hazafelé tartott a strandolásból, amikor két fiatal férfi felajánlotta nekik, hogy hazaviszik őket, ám ehelyett kihajtottak a városból a lányokkal. A bevándorlók az autóban zaklatni kezdték a két magyar lányt. A városból kiérve felvették a harmadik elkövetőt is, aki kábítószer fogyasztására kényszerítette a lányokat. Az egyik áldozatnak sikerült időben riasztania a testvérét, és megkérte, hogy egy applikáció segítségével kövesse a helyzetét, valamint az emberrablók furgonjának a rendszámát is sikerült elmondania. 

Európa egyik legnagyobb országa, a magyarok kedvence eldöntötte: egymillió migránst enged be, így akar gazdasági növekedést

Szicília képviselője megszólalt

Szolidaritásáról biztosította a Liga szicíliai regionális képviselője a Catania környékén szexuális erőszakot elszenvedett magyar turistalányokat. 

Matteo Salvini fájdalmasnak nevezte, hogy az illegális bevándorlók és migránsok miatt nem tudták megfelelő biztonságban fogadni a Szicília szigetén nyaraló magyar turistákat. A jobboldali politikus ígéretet tett arra, hogy mindent megtesznek, hogy szigorú büntetést kapjanak a szexuális erőszak bűncselekményét elkövető személyek.

Orbán Viktor megköszönte Matteo Salvini közbenjárását a Facebook-posztjában, és azt is hozzátette: ez így nem mehet tovább!

Lázadás, lázadás, lázadás!

— zárta üzenetét a miniszterelnök.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu