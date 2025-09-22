Szijjártó elárulta, mit tud az új békéscsabai gyár, amit mások nem: ha termékben létezik extrém, ez az lesz

Békéscsaba történetének legnagyobb ipari beruházását jelentették be a múlt héten: a szingapúri hátterű Vulcan Shield Global (VSG) 280 milliárd forintos fejlesztéssel épít gyárat a városban. A magyar kormány 49 milliárd forintos támogatást biztosít a projekthez, amely közvetlenül 2500 munkahelyet hoz létre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beol.hu-nak adott interjúban kiemelte: a gyártás szintje és technológiai tartalma megállíthatja az elvándorlást, és Békés vármegyét felzárkóztatja a dinamikusan fejlődő régiókhoz.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Vulcan Shield Global fejlesztése olyan hatással lehet Békésre, mint a Mercedes-gyár Kecskemétre / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter: ez lesz a „békéscsabai Mercedes”

A miniszter szerint „gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye”.

A VSG olyan szigetelőanyagokat állít majd elő, amelyek 1600 Celsius-fokig is ellenállók,

és

az űriparban,

az autóiparban,

a repülőgépgyártásban,

a napelemiparban,

valamint a petrokémiai szektorban használják fel őket.

Az előállított termékek szinte teljes egészében exportra mennek, ami tovább növeli Magyarország kivitelének teljesítményét.

A fejlesztés előfeltételei közé tartozott az M44-es gyorsforgalmi út megépítése, a vasúti infrastruktúra korszerűsítése, a szakképző intézmények modernizálása és egy új ipari park létrehozása. Ezek együttesen teremtettek olyan feltételeket, amelyek meggyőzték a vállalatot, hogy Békéscsaba mellett döntsön.

A kormány várakozásai szerint a beruházás hasonló szerepet játszhat Békéscsaba életében, mint Kecskemét gazdasági fejlődésében a Mercedes-gyár.

A VSG helyi beszállítóktól vásárol majd, illetve új vállalkozások betelepülését is ösztönzi, ami újabb munkahelyeket teremthet a térségben.

A város bevételei is jelentősen nőnek az iparűzési adón keresztül, ami lehetőséget ad óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A környező településeken már most megjelentek az első érdeklődő cégek, amelyek a beszállítói lánchoz kívánnak kapcsolódni.

A helyi vezetés – dr. Takács Árpád főispán irányításával – egy külön „visszacsábítási” programot készít, amely a külföldre vagy más régiókba költözött békésiek hazatérését célozza.