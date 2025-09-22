Deviza
EUR/HUF388.95 -0.43% USD/HUF329.6 -0.96% GBP/HUF445.63 -0.53% CHF/HUF415.97 -0.46% PLN/HUF91.37 -0.2% RON/HUF76.6 -0.45% CZK/HUF16.05 -0.14% EUR/HUF388.95 -0.43% USD/HUF329.6 -0.96% GBP/HUF445.63 -0.53% CHF/HUF415.97 -0.46% PLN/HUF91.37 -0.2% RON/HUF76.6 -0.45% CZK/HUF16.05 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17% BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
beruházás
Békéscsaba
szigetelőanyag
Viharsarok
elvándorlás
Szijjártó Péter

Szijjártó elárulta, mit tud az új békéscsabai gyár, amit mások nem: ha termékben létezik extrém, ez az lesz

Békéscsabán 280 milliárd forintos csúcstechnológiai beruházás indul, amely 2500 munkahelyet teremt, és Európa élvonalába emeli a várost. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Vulcan Shield Global fejlesztése olyan hatással lehet Békésre, mint a Mercedes-gyár Kecskemétre.
VG
2025.09.22., 19:14
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Békéscsaba történetének legnagyobb ipari beruházását jelentették be a múlt héten: a szingapúri hátterű Vulcan Shield Global (VSG) 280 milliárd forintos fejlesztéssel épít gyárat a városban. A magyar kormány 49 milliárd forintos támogatást biztosít a projekthez, amely közvetlenül 2500 munkahelyet hoz létre. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a beol.hu-nak adott interjúban kiemelte: a gyártás szintje és technológiai tartalma megállíthatja az elvándorlást, és Békés vármegyét felzárkóztatja a dinamikusan fejlődő régiókhoz.

szijjártó péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint a Vulcan Shield Global fejlesztése olyan hatással lehet Békésre, mint a Mercedes-gyár Kecskemétre / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter: ez lesz a „békéscsabai Mercedes”

A miniszter szerint „gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye”.

A VSG olyan szigetelőanyagokat állít majd elő, amelyek 1600 Celsius-fokig is ellenállók,

 és 

  • az űriparban, 
  • az autóiparban, 
  • a repülőgépgyártásban, 
  • a napelemiparban, 
  • valamint a petrokémiai szektorban használják fel őket. 

Az előállított termékek szinte teljes egészében exportra mennek, ami tovább növeli Magyarország kivitelének teljesítményét.

A fejlesztés előfeltételei közé tartozott az M44-es gyorsforgalmi út megépítése, a vasúti infrastruktúra korszerűsítése, a szakképző intézmények modernizálása és egy új ipari park létrehozása. Ezek együttesen teremtettek olyan feltételeket, amelyek meggyőzték a vállalatot, hogy Békéscsaba mellett döntsön.

A kormány várakozásai szerint a beruházás hasonló szerepet játszhat Békéscsaba életében, mint Kecskemét gazdasági fejlődésében a Mercedes-gyár. 

A VSG helyi beszállítóktól vásárol majd, illetve új vállalkozások betelepülését is ösztönzi, ami újabb munkahelyeket teremthet a térségben.

A város bevételei is jelentősen nőnek az iparűzési adón keresztül, ami lehetőséget ad óvodák, iskolák, egészségügyi intézmények és a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. A környező településeken már most megjelentek az első érdeklődő cégek, amelyek a beszállítói lánchoz kívánnak kapcsolódni.

A helyi vezetés – dr. Takács Árpád főispán irányításával – egy külön „visszacsábítási” programot készít, amely a külföldre vagy más régiókba költözött békésiek hazatérését célozza.

Kiderült a nagy titok: ázsiai, de nem kínai óriáscég épít gyárat Magyarországon, ilyen még nem volt Békés vármegyében – „Ez piros betűs nap”

A Vulcan Shield Group 280 milliárd forintból épít gyárat Békéscsabán. Szijjártó Péter közölte, hogy a szingapúri cég első európai gyára 2500 munkahelyet teremt a Viharsarokban, és high-tech szigetelőanyagokat fog előállítani.

 

Országszerte

Országszerte
965 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
OpenAI

Összefogott Amerika két legfényesebb cégóriása, 100 milliárd dolláros befektetésről döntöttek – ez halálos lehet Kínának

A megállapodás a versenytársaknak intő jel: a két cég együtt építi fel az MI jövőjének „erőműveit”.
2 perc
szankciócsomag

Trump akasztja a hóhért: brutális támadás készül Washingtonban a Putyint szankcionáló bíróság ellen, amelyet Magyarország is elhagyott.

A lépés megbéníthatja a hágai intézmény működését, és súlyos diplomáciai konfliktust indíthat el a 125 tagállammal szemben.
6 perc
Christian Horner

Elképesztő összegű végkielégítést kap a Red Bulltól a kirúgott csapatfőnök

Christian Horner még jó ideig nem térhet vissza a Forma–1-be, de busás összeg üti a markát korábbi csapatától, amelyet húsz évig irányított.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu