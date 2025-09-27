Deviza
zászló, Parlament, Országgyűlés
társasági adó
Hidvéghi
nemzeti konzultáció

Kiderül, miről szól a nemzeti konzultáció ötödik kérdése - ez is fontos gazdasági témát érint

A Fidesz–KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt.
Andor Attila
2025.09.27., 10:56
Fotó: AFP

Egyetért-e ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével? – közölte a kérdést a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában.

társasági adó
A társasági adóról is van kérdés a nemzeti konzultáción / Fotó: AFP

Hidvéghi Balázs elmondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban. A Fidesz–KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalék volt.

Rámutatott: 

a magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése.

Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely, és rekord alacsony munkanélküliség – tette hozzá.

Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. 

Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót 

– folytatta, hangsúlyozva: ez több százezer magyar vállalkozást érintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

Szerintünk jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat, és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is. Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne 

– jelentette ki Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár közölte, a döntés, ami előttünk áll, világos: folytatjuk a magyar utat adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével, vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

„A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket!” – mondta.

Kiderül, miről szól a nemzeti konzultáció ötödik kérdése - ez is fontos gazdasági témát érint

