Termőföldek: tendenciák az elmúlt évtizedből

Ha az ország összterületét nézzük, hazánkban európai összehasonlításban is magas, közel 80 százalékos a termőföldek aránya. Ebbe beletartoznak erdőink is, melyek területe a 2000-es évektől több mint 160 ezer hektárral nőtt, így mostanra erdőink az ország területének közel negyedét teszik ki. Emellett a mezőgazdasági terület 5 millió hektár nagyságban áll rendelkezésre, melyet közel 200 ezer termelő használ és művel. Milyen tendenciák olvashatók ki az elmúlt évtized tulajdoni és használati viszonyaiból, illetve a földárakból?

Több mint 4 millió földtulajdonos van Magyarországon, a földek jelentős része pedig osztatlan közös tulajdon / Fotó: Liudmila Shchaeva / Shutterstock

Súlyos örökséget cipelünk a 90-es évektől

Több mint 4 millió földtulajdonos van Magyarországon, a földek jelentős része (közel fele!) pedig osztatlan közös tulajdonban áll. Rendkívül széttöredezett tehát a tulajdonosi struktúra, ami főként a 90-es évek kárpótlási intézkedéseire vezethető vissza, de azt követően is több millió hektár tulajdonjoga „osztódott szét” a törvényes öröklés szabályai miatt. Nem véletlen, hogy az elmúlt években nagyszabású program indult az osztatlan közös tulajdon egyszerűsített megszüntetésére, és jelentős változások történtek a termőföld öröklésének a szabályaiban is, a számok nagyságából kiindulva azonban az érdemi elmozduláshoz valószínűleg még évtizedekre lesz szükség. A magyar földek felét jelenleg haszonbérlő műveli, nem pedig a tulajdonosa. Ez gazdálkodói oldalról sokszor jelentősen csökkenti a jövedelmet, mivel a bevétel egy jelentős részét bérleti díjként kell megfizetni a föld tulajdonosának.

A földhasználati viszonyok átalakulása

A KSH jelentéseiből teljes körű képet kaphatunk a hazai birtokviszonyokról (a legfrissebb elemzés a 2023-as évről áll rendelkezésre). Ennek alapján a magyar termőföldek több mint felét az 50 és 500 hektár közötti, jellemzően családi gazdaságok művelik. Az elmúlt évtized tendenciái tehát egyértelműen visszaigazolják a földforgalmi törvény célkitűzéseit: a legjelentősebb növekedés a 100 és 300 hektár közötti, jellemzően családi gazdasági szegmensben figyelhető meg, amely kategória közel 50 százalékkal bővült tíz év alatt.