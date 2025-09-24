Gyárat épít a BMW Debrecenben – ezt 2018-ban jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Hét évvel később 2025. szeptember 26-án pedig hivatalosan is megkezdi termelését a gyár, amelyben a német konszern a Neue Klasse nevű új teljes elektromos meghajtású autóit fogja gyártani. Az ezer sebből vérző német autóipar új termékét Németországban is óriási várakozás előzi meg, túlzás nélkül állítható, hogy a BMW vezetésének minden reménye ebben az új modellben van.

Péntek gyásznap lesz a szlovákoknak, ami a magyar gazdaságnak történelmi dicsőség: ezért bukta el Kassa az évszázad autóipari beruházását / Fotó: BMW Group Debrecen

BMW Debrecen: egyelőre nem zökkenőmentes az átállás

De nemcsak Németországban, Magyarországon is sokat várnak a BMW-gyárral kapcsolatban. A magyar kormány évek óta óriási erőfeszítéseket tesz a hazai autóipar technológiai átállítására, ami azonban egyáltalán nem zökkenőmentes. 2024 eleje óta folyamatosan esik a termelési színvonal a magyar gazdaság korábban húzóágazatának számító jármű- és akkugyártás területén.

Mindez persze összefüggésben van a német gazdasági modell megroppanásával, az elektromos átállás megtorpanásával, a kínai autóipar elképesztő tempójával, vagy az értelmetlen brüsszeli adminisztratív szabályokkal, de ettől még tény, hogy az átmenet éveit élte Európa-szerte az autóipar. Jogosan adódik a kérdés, hogy mennyire strukturális problémákat látunk, vagy csak ciklikus eredetűt, utóbbi esetében ugyanis ha túllendül az ágazat, akkor a magyar gazdaság szinte biztosan profitálni fog az erősödő konjunktúrából és könnyen lehet az új világgazdasági korszak nyertese.

Hogy mennyire nem könnyű ez a folyamat, azt bizonyítja az is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az idei évtől azért várt magas, 3 százalék feletti gazdasági növekedést és fantasztikus évet, mert élt a remény, hogy 2025-ben mindhárom nagy gyár, a BMW, a CATL és a BYD is megkezdi a termelését. Ehhez képest csak a BMW-t lehet biztosra venni, a két kínai vállalat beruházása egyértelműen csúszásban van. Tehát leghamarabb jövő tavasszal, illetve nyáron pöröghetnek fel a gyártósorok ezekben az üzemekben, persze, ha addig semmi nem szól közbe és nem igazak azok pletykák, amelyek a gyártás elhalasztásáról szóltak.