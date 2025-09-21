Rémálom Ferihegyen: úgy késett 3,5 órát a Wizz Air gépe, hogy arra alig akad példa, még a személyzet munkaideje is lejárt közben – magyar utas beszámolója

Nem mindennapi történet kering a közösségi médiában. Az Egyiptomi utazások szuper áron, szállás, transzfer, programok nevű Facebook-csoportban az egyik felhasználó arról írt szombaton, hogy az aznap, 14:25-kor a ferihegyi repülőtérről induló repülőgépük, egy Airbus A321 Neo, amellyel a Wizz Air a Budapest–Hurghada útvonalat repülte volna, szokatlan okokból szenvedett el hosszú késést.

A légitársaságtól független okokból nem indul időben a Wizz Air járata / Fotó: Shutterstock (képünk illusztréció)

Történt, hogy lopás gyanúja miatt kihívták a rendőrséget a géphez, csakhogy ez olyannyira elhúzódott, hogy

közben lejárt a személyzet munkaideje, ezért meg kellett várni a tartalékosokat.

A bejegyzéshez számos komment érkezett. Voltak, akik az eljárást kritizálták, mások szerint ez a megszokott ügymenet. Van, aki kiemelte, hogy más légitársaságoknál is voltak hasonló tapasztalatai.

A bejegyzést közzétevő hölgy egy hozzászólásban arról írt, hogy az egyik check-ines dolgozó telefonját tulajdonította el valaki, és vitte fel a gépre. Egy másik kommentben pedig további részleteket is közölt.

Visszanézték kamerán az estet, elvileg egy nő volt, de nem találták nála a telefont, így visszaengedték. De újra le kellet szállítani, mert izgalmában rágyújtott, ez pedig szigorúan tilos. Ezzel ment el körülbelül 2-2,5 óra, majd lejárt a személyze munkaideje, és még 45 perc volt, mire megérkezett a váltás – írta.

A Wizz Air a nyár eleji sajtóbeszélgetésén is elmondta, hogy dolgozói a légi közlekedési iparág szigorú előírásai alapján szoros munkarend szerint dolgoznak, nem léphetnek túl a munkaidejükön, így ilyen esetekben nem indulhat el a gép az új személyzet megérkezéséig.

Lapunk írásban megkereste a Wizz Air légitársaságot, arról érdeklődtünk, pontosan mi történt a szóban forgó járaton. Amint választ kapunk, beszámolunk róla.

