Orbán Viktor: muszáj engedményeket tennem, "valami adócsökkentés" itt be fog következni

A magyar miniszterelnök többek között arról is nyilatkozott az Economx podcastjében, hogy megtörtént-e a repülőrajt, hazánkban várható-e az euró bevezetése, illetve arról is, hogy a fizetésekre vonatkozóan milyen változtatások várhatók a következő évben.
Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke exkluzív interjút adott az Economxnak, amit hétfőn reggel 8-tól elérhető a Money Talks és az Economx oldalain.
A legaktuálisabb téma a szombaton bejelentett fix, három százalékos vállalkozói hitel, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek. Orbán Viktor szerint ha
jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni,
viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat. Ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, több bevételhez jut a költségvetés. Ehhez Orbán Viktor szerint alacsonyabb adókra van szükség. A miniszterelnök szerint jelenleg egy kétszámjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak vissza kell lépnie a magánvállalkozásokat terhelő adókból.
Vannak ilyen javaslatok a kormány asztalán, egy egyeztetés kellős közepén vagyunk. Kell valamilyen adócsökkenést tenni, erről megy még a tárgyalás
– magyarázta, hozzátéve: a minimálbér magasabb szintje érdekében kell engedményeket tennem.
Arra a kérdésünkre, hogy tehát akkor lesz kétszámjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szocho, Orbán Viktor elismerte: „ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet”.
a magyar agyas, az egy jó dolog, de amikor adót csal, akkor nem annyira,
és ez volt az oka annak, hogy szigorítottak a kata szabályozáson, de elképzelhetőnek tarja Orbán Viktor, hogy lazítanak a szabályokon. Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság.
Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyet, nem az intézkedések, hanem az időpont
– magyarázta Orbán Viktor, aki a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is.
A makrogazdasági adatok kapcsán arról beszélt, hogy miniszterelnökként tőle azt várják el, hogy mindenkinek legyen saját otthona, legyen rendes, lehetőleg emelkedő bére, és biztosítva legyen a nyugdíja, „a többi meg nem érdekli az emberek nagy részét”. Ha ezek az igények nincsenek kielégítve, abból gazdasági és társadalmi instabilitás, majd felfordulás lesz. Ezt veszi figyelembe a gazdasági irányváltás során, derült ki. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter megütötte a főnyereményt az akkumulátoripar betelepítésével, hazánk a következő 5-10 évben a világ élvonalába kerül ezen a területen. Sőt, elárulta, arab tőkecsoportokkal egyeztet a kormány energiatárolási beruházásokról, ipari akkumulátorokat telepítenének magyarországi üzemek mellé.
Brüsszel adóemelést vár el, és Tisza párt ez végre foga hajtani – tette hozzá. Az egykulcsos szja kapcsán arról beszélt, hogy a szerinte a legjobb jövedelmi adókulcs a nulla százalék lenne, de egyelőre azon dolgoznak, hogy a jövedelmeket minél alacsonyabb adóteher nyomja. Ennek kapcsán arról is beszélt, hogy nem látja annak a lehetőségét, hogy további termékek áfáját csökkentsék, és ha lenne több pénz a költségvetésben azt a családok terheinek csökkentésére fordítaná.
Öngyilkos politikának tartom, ha egy ország a fogyasztásra akarja építeni a gazdasági növekedését
– fogalmazott a kormányon belül zajló vitára Orbán Viktor, egyébként mindezt annak tudatában, hogy jelenleg a fogyasztás tartja működésben az államháztartást.
A választási kampány kapcsán megjegyezte, hogy szerinte Brüsszel először a KDNP-t akarta átállítani, de végül a Tisza párt mellett döntött az Európai Néppárt, majd beszélt az egykulcsos adó és az áfa lehetséges csökkentéséről, illetve a nyugdíjrendszer, a nők 40 rendszer esetleges átalakításáról, fenntarthatóságáról. Szóba került az is, hogy van egy fontos gazdasági téma, amiben nem ért egyet Varga Mihály jegybank elnökkel, ugyanakkor nem határozott meg a miniszterelnök most sem konkrét árfolyamcélt.
Az én terítékemen biztos nem lesz
– válaszolta az Economxnak Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy mikor lesz Magyarországon euró. A minszterelnök elmondása szerint nem akarja Magyarország és az Európai Unió sorsát még inkább összekötni, de hogy mivel indokolta ezt a döntését, az majd csak a hétfői interjúnkból derül ki.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.