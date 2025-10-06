Orbán Viktor: muszáj engedményeket tennem, "valami adócsökkentés" itt be fog következni

A magyar miniszterelnök többek között arról is nyilatkozott az Economx podcastjében, hogy megtörtént-e a repülőrajt, hazánkban várható-e az euró bevezetése, illetve arról is, hogy a fizetésekre vonatkozóan milyen változtatások várhatók a következő évben.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke exkluzív interjút adott az Economxnak, amit hétfőn reggel 8-tól elérhető a Money Talks és az Economx oldalain.

A legaktuálisabb téma a szombaton bejelentett fix, három százalékos vállalkozói hitel, amivel kapcsolatban a kormányfő felidézte, az idei és a jövő évi költségvetés is megteremti a pénzügyi fedezetét ezeknek az intézkedéseknek. Orbán Viktor szerint ha

jóléti vagy szociális kiadásra megy el a pénz, akkor kell nagyon észnél lenni,

viszont amikor a gazdaság számára jutnak támogatások, akkor kisebb a kockázat. Ha jó helyre megy a pénz, az növeli a teljesítőképességet, több bevételhez jut a költségvetés. Ehhez Orbán Viktor szerint alacsonyabb adókra van szükség. A miniszterelnök szerint jelenleg egy kétszámjegyű minimálbér-megállapodáshoz a kormánynak vissza kell lépnie a magánvállalkozásokat terhelő adókból.

Vannak ilyen javaslatok a kormány asztalán, egy egyeztetés kellős közepén vagyunk. Kell valamilyen adócsökkenést tenni, erről megy még a tárgyalás

– magyarázta, hozzátéve: a minimálbér magasabb szintje érdekében kell engedményeket tennem.

Arra a kérdésünkre, hogy tehát akkor lesz kétszámjegyű minimálbér-növekedés, ha csökken a szocho, Orbán Viktor elismerte: „ez durván hangzik, de nagyjából ez a helyzet”.

a magyar agyas, az egy jó dolog, de amikor adót csal, akkor nem annyira,

és ez volt az oka annak, hogy szigorítottak a kata szabályozáson, de elképzelhetőnek tarja Orbán Viktor, hogy lazítanak a szabályokon. Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy szerinte a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban lett erre képes a magyar gazdaság.

Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a helyet, nem az intézkedések, hanem az időpont

– magyarázta Orbán Viktor, aki a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is.