Annyi százmilliárd dőlt ki a Demján-programból, hogy már egy se maradt – aki vinne pénzt, iparkodjon

A Demján Sándor Program iránti érdeklődés töretlen: a hazai vállalkozások eddig több mint 500 milliárd forint értékben nyújtottak be kérelmet az EXIM Magyarországnál. A 600 milliárdos keretből így már kevesebb mint 100 milliárd forint áll rendelkezésre a cégek számára, miközben a finanszírozás a belföldi és külpiaci terjeszkedést egyaránt támogatja.
Januári indulása óta a program egyértelműen bizonyítja népszerűségét: több mint 700 hazai vállalkozás kérelmét fogadta be az EXIM Magyarország, összesen 520 milliárd forint értékben. A program különösen forgóeszköz- és beruházási hitelekkel, valamint lízingkonstrukciókkal nyújt stabil, kiszámítható forrásokat a cégeknek.
A befogadott ügyletek szektorális megoszlása is sokszínű:
A pénzintézet csütörtöki közleménye szerint a finanszírozások 54 százaléka forintban, 46 százaléka euróban történik, így a vállalkozások többféle pénznemben is tervezhetnek beruházásaik során.
A program iránti figyelem folyamatos, ami azt mutatja, hogy a hazai vállalkozásoknak valóban szükségük van stabil, kiszámítható, kedvező feltételű forrásokra. Különösen örömteli, hogy már több mint 700 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani
– mondta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a fennmaradó 80 milliárd forintnyi szabad keret lehetőséget ad a cégeknek, hogy beruházásaikat, zöldfejlesztéseiket vagy külpiaci terjeszkedésüket gyorsan és biztonságosan finanszírozzák.
A Demján Sándor Program a célzott, átlátható konstrukcióival a magyar vállalkozások belföldi és nemzetközi üzleti terveit egyaránt támogatja, hosszú távon erősítve a hazai kis- és középvállalkozások piaci pozícióját.
Az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét. Mindkét konstrukciót a Demján Sándor Programban hirdette meg a pénzintézet.
