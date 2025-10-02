Deviza
vállalkozásfejlesztés
EXIM Magyarország
Demján Sándor Program
kkv-finanszírozás

Annyi százmilliárd dőlt ki a Demján-programból, hogy már egy se maradt – aki vinne pénzt, iparkodjon

A program a cégek belföldi és külpiaci terveit egyaránt segíti. Több mint hétszáz hazai vállalkozás kapott támogatást a Demján Sándor Programon keresztül, összesen 520 milliárd forint értékben.
VG
2025.10.02., 17:52

A Demján Sándor Program iránti érdeklődés töretlen: a hazai vállalkozások eddig több mint 500 milliárd forint értékben nyújtottak be kérelmet az EXIM Magyarországnál. A 600 milliárdos keretből így már kevesebb mint 100 milliárd forint áll rendelkezésre a cégek számára, miközben a finanszírozás a belföldi és külpiaci terjeszkedést egyaránt támogatja.

KATONA Bence; KISGERGELY Kornél; SZABADOS Richárd Demján Sándor Program
Az EXIM Magyarország szerint eddig több mint 700 hazai vállalkozás kapott támogatást a Demján Sándor Programon keresztül, összesen 520 milliárd forint értékben / Fotó: Lakatos Péter

Januári indulása óta a program egyértelműen bizonyítja népszerűségét: több mint 700 hazai vállalkozás kérelmét fogadta be az EXIM Magyarország, összesen 520 milliárd forint értékben. A program különösen forgóeszköz- és beruházási hitelekkel, valamint lízingkonstrukciókkal nyújt stabil, kiszámítható forrásokat a cégeknek.

Továbbra is óriási az érdeklődés a Demján Sándor Programra

A befogadott ügyletek szektorális megoszlása is sokszínű:

  • a feldolgozóipar képviseli a legnagyobb arányt 29 százalékkal;
  • az ingatlanfejlesztés és az építőipar 25 százalékkal;
  • a kereskedelem pedig 19 százalékkal szerepel az összes igénylésben.

A pénzintézet csütörtöki közleménye szerint a finanszírozások 54 százaléka forintban, 46 százaléka euróban történik, így a vállalkozások többféle pénznemben is tervezhetnek beruházásaik során.

A program iránti figyelem folyamatos, ami azt mutatja, hogy a hazai vállalkozásoknak valóban szükségük van stabil, kiszámítható, kedvező feltételű forrásokra. Különösen örömteli, hogy már több mint 700 vállalkozás számára tudtunk támogatást nyújtani

– mondta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója. Hozzátette, hogy a fennmaradó 80 milliárd forintnyi szabad keret lehetőséget ad a cégeknek, hogy beruházásaikat, zöldfejlesztéseiket vagy külpiaci terjeszkedésüket gyorsan és biztonságosan finanszírozzák.

A Demján Sándor Program a célzott, átlátható konstrukcióival a magyar vállalkozások belföldi és nemzetközi üzleti terveit egyaránt támogatja, hosszú távon erősítve a hazai kis- és középvállalkozások piaci pozícióját.

Erre vártak a magyar cégek: 20 milliárddal megemelik a Demján Sándor Programban meghirdetett lízingtermékek keretét

Az EXIM húszmilliárddal növeli a Jövő Exportőrei Lízing és az Exportélénkítő Lízing termékek keretösszegét. Mindkét konstrukciót a Demján Sándor Programban hirdette meg a pénzintézet.

 

 

