Fűtési szezon: ígéretet tett az MVM elnöke a magyaroknak

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rezsicsökkentés és a biztonságos ellátás garantálja, hogy senki ne maradjon fűtés nélkül, miközben az uniós árak rekordmagasságban vannak. Október 15-én kezdődik a fűtési szezon, és a magyar családok továbbra is a kontinens legalacsonyabb energiaárait élvezhetik.
VG/MTI
2025.10.15., 19:01

Október közepével hivatalosan is kezdetét veszi a fűtési szezon Magyarországon, és minden készen áll a lakosság biztonságos ellátására – jelentette ki Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, egyben az MVM igazgatóságának elnöke szerdán a Facebookon.

futesjerevanMD-4 fűtési szezon
Október 15-én kezdődik a fűtési szezon, és a magyar családok továbbra is a kontinens legalacsonyabb energiaárait élvezhetik / Fotó: Máthé Daniella

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormányzati rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok továbbra is a legalacsonyabb energiaárakat fizetik egész Európában.

Ezzel szemben az unió más országaiban az energiaárak drasztikusan emelkedtek, és ma már minden ötödik uniós polgár képtelen megfelelően fűteni otthonát. 

Czepek Gábor szerint az energiaellátás ma Európa egyik legfontosabb kérdése, és Brüsszel egyre nagyobb nyomást gyakorol Magyarországra. Különösen érzékeny terület az orosz energia beszerzésének korlátozása és a hatósági árak – tehát a rezsicsökkentés – eltörlése.

 

Czepek: a rezsicsökkentés értéke a fűtési szezonban látszik igazán

Az államtitkár kiemelte: a Tisza Párt brüsszeli szavazásai és nyilatkozatai egyértelműen mutatják, hogy kész felborítani a magyar energiapolitikát, három- vagy négyszeresére emelve a családok rezsiköltségeit, és súlyos terheket róva a vállalkozásokra.

A magyar családoknak azonban a most kezdődő fűtési szezonban nem kell aggódniuk . A gáztárolókban másfél évnyi lakossági fogyasztásra elegendő készlet áll rendelkezésre, a hosszú távú szerződések, a folyamatos import és a növekvő hazai kitermelés pedig biztosítja a zavartalan ellátást – hangsúlyozta Czepek Gábor.

Fűtési idény: az MVM szétteríti a gázszámlát

Az MVM felkészült a fűtési szezonra – tette közzé az állami társaság már néhány nappal a fűtési idény kezdete után. Jelezte, hogy a téli hónapokban is szavatolja a lakosság biztonságos energiaellátását. A fűtési idényben felhasznált földgázt számukra kedvező módon számlázza az ügyfeleinek.

 

