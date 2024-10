Halloween Magyarországon: itthon is egyre nagyobb üzlet a borzongás

A Halloween Magyarországon nem túl régóta szerepel a köztudatban, ám mégis egyre népszerűbb, ami nem is annyira meglepő, hiszen egy farsanghoz hasonló jelmezes buli vagy megenni ipari mennyiségű csokoládét, esetleg töklámpást faragni vagy horrorfilmeken borzongani miért is ne lenne népszerű.

A halloween Magyarországon is egyre népszerűbb/Fotó: Bencsik Ádám/Békés Megyei Hírlap (illusztráció)

Mindez persze kiváló üzlet is a ruhagyártók, az édességipar vagy éppen a horrorfilmgyártók számára, de olyan cégek is hasznot húznak belőle, mint a Starbucks, melynek egyik leghíresebb terméke kapcsolódik a tökhöz, a pumpkin spice latte, de a Lego is dobott piacra halloweenes szetteket. Az angolszász világban bevett szokások pedig hazánkban is szárba szökkentek, hasonlóan mondjuk a Valentin-naphoz főként az amerikai kulturális termékek, filmek, sorozatok népszerűsége miatt.

A Mindenszentek 2000-ben történő ismételt munkaszüneti nappá válása segíti a halloweeni bulik szervezését, hiszen másnap az embereknek nem kell dolgozni menniük, miközben

a tök a hasonló éghajlat miatt Magyarországon is ősszel terem,

igaz itthon inkább a sütőtök terjedt el, nem a töklámpás készítéséhez használt dísztök. A tökfaragás kisgyerekekkel is kiváló elfoglaltság, ráadásul nem is drága, pár száztól pár ezer forintig kapható.

Mit vásárolnak halloweenra Magyarországon?

A csontvázas vagy halálfejes jelmezek segíthetik a gyerekeket a csokigyűjtésben is, és a legnagyobb édességgyártók előszeretettel dobnak piacra Halloween tartalmú termékeket is. A hazai édességgyártók és áruházláncok is azt tapasztalják, hogy kelendőek a szezonális termékek, az Auchan például az ünnephez kapcsolódó termékek forgalmának három-négyszeres növekedéséről számolt be pár év alatt.

A csokoládék és a cukorkák mellett a különböző dekorációs termékek is kelendők ilyenkor. Népszerűek a lámpások, a maszkok, hajráfok, kalapok, valamint a különböző eldobható papírtermékek, szalvéták, ablakmatricák és lufik is.

A magyar piac azonban így is eltörpül az amerikai mellett, ahol tavaly 12,2 milliárd dollárt költhettek az emberek a halloweenhez kapcsolódóan, igaz ebben a csoki- és cukorinfláció magas volt is szerepet játszott, az már a második éve haladta meg a 10 százalékot zsinórban éves alapon, egészen pontosan a drágulás mértéke 13 százalék volt.