Deviza
EUR/HUF388.2 -0.27% USD/HUF330.8 -0.33% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.08% EUR/HUF388.2 -0.27% USD/HUF330.8 -0.33% GBP/HUF445.63 -0.18% CHF/HUF415.8 -0.17% PLN/HUF91.29 -0.12% RON/HUF76.24 -0.34% CZK/HUF16.01 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49% BUX100,462.96 +0.82% MTELEKOM1,852 +1.76% MOL2,770 -0.14% OTP29,080 +1.04% RICHTER10,170 +1.19% OPUS561 +0.18% ANY7,320 -1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,940 -0.2% BUMIX9,401.7 -0.11% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.21 +0.49%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bolthálózat
áruházlánc
bevásárlókocsi
üzlet
Lidl Magyarország

Elárulta a magyar Lidl, mit művel a bevásárlókocsikkal: országosan is bevezethetik a változtatást – nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog

Leblokkoló, lopásgátló kerekekkel szereli fel a Lidl Magyarország az üzleteknél használható bevásárlókocsikat. A Lidl megerősítette, hogy valóban így járnak el, és megnevezte a mögöttes okokat. Egyúttal információt adott arról is, tervezik-e a kerékcserék kiterjesztését hálózatukon.
VG
2025.10.03, 19:15
Frissítve: 2025.10.03, 19:28

A Lidl Magyarország blokkolós kerekekkel szerelte, illetve szereli fel egyes üzleteinek bevásárlókocsijait. Miként arról a Világgazdaság nemrég lapszemléjében beszámolt, a különösebb felvezetés nélküli újdonsággal az ország több Lidl áruházában találkoztak a vásárlók, és egyes online fórumok hozzászólásai alapján vegyes fogadtatásban részesült. A Lidl Magyarország a legnagyobb diszkontlánc az országban, s most az Origo kérdésére elárulták, pontosan mit jelent a bevásárlókocsik kapcsán tapasztalható változás.

200704_lidl_01_vz Lidl kiskereskedelem kiskereskedelmi lánc nyugdíj, nyugdíjas-utalvány, élelmiszer-utalvány, kupon
A Lidl Magyarország valóban új kerekekkel szereli fel egyes üzleteiben a bevásárlókocsikat (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez áll a Lidl döntése mögött

Eddig közvetett információkra lehetett támaszkodni azzal kapcsolatban, pontosan milyen újdonságokat lehet tapasztalni a „blokkolós” bevásárlókocsiknál, melyek főként online fórumokon terjedtek. Ezek alapján a képet a következők szerint lehetett felrajzolni:

  • a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;
  • azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (több mint 200 üzletről van szó, nagy országos hálózatról) még nem ért véget;
  • az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;
  • előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

A Lidl Magyarország Origónak adott válaszában azt közölte, hogy a magyarországi bolthálózat „több áruházánál, az ország több pontján is megtalálhatóak az olyan speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan leblokkolnak”.

Az áruházlánc azt is elárulta, milyen okból döntöttek a bevásárlókocsik kerekeinek cseréje mellett. Válaszuk szerint ez

egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetők vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is.

Ennek tükrében adódik a kérdés, hogy számíthatnak-e arra a vásárlók, hogy a blokkolós kerekű bevásárlókocsik egyre több áruházban jelennek meg. Ezzel kapcsolatban a Lidl azt közölte, eddigi tapasztalataik pozitívak (azt azonban nem pontosították, hogy vállalati vagy vásárlói oldalról nézve, bár a fent jelzett kettős cél alapján alighanem az előbbi szempontból biztosan). Ezért a vállalat vizsgálja, hogy a jövőben esetlegesen még mely áruházaiban vezesse be a megoldást.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu