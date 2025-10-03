Elárulta a magyar Lidl, mit művel a bevásárlókocsikkal: országosan is bevezethetik a változtatást – nem biztos, hogy mindenkinek tetszeni fog

A Lidl Magyarország blokkolós kerekekkel szerelte, illetve szereli fel egyes üzleteinek bevásárlókocsijait. Miként arról a Világgazdaság nemrég lapszemléjében beszámolt, a különösebb felvezetés nélküli újdonsággal az ország több Lidl áruházában találkoztak a vásárlók, és egyes online fórumok hozzászólásai alapján vegyes fogadtatásban részesült. A Lidl Magyarország a legnagyobb diszkontlánc az országban, s most az Origo kérdésére elárulták, pontosan mit jelent a bevásárlókocsik kapcsán tapasztalható változás.

A Lidl Magyarország valóban új kerekekkel szereli fel egyes üzleteiben a bevásárlókocsikat (illusztráció) / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez áll a Lidl döntése mögött

Eddig közvetett információkra lehetett támaszkodni azzal kapcsolatban, pontosan milyen újdonságokat lehet tapasztalni a „blokkolós” bevásárlókocsiknál, melyek főként online fórumokon terjedtek. Ezek alapján a képet a következők szerint lehetett felrajzolni:

a Lidl nem a bevásárlókocsikat, hanem azok kerekeit cseréli;

azokat sem minden üzletben, vagy ha igen, akkor a csere (több mint 200 üzletről van szó, nagy országos hálózatról) még nem ért véget;

az új kerekekkel szerelt kocsik tolása némileg több erőfeszítést igényel;

előfordulnak esetek, hogy a bevásárlókocsik minden előzetes jel vagy előzmény nélkül leblokkolnak, mozdíthatatlanná merevednek, ami minden bizonnyal az új kerekeknek köszönhető.

A Lidl Magyarország Origónak adott válaszában azt közölte, hogy a magyarországi bolthálózat „több áruházánál, az ország több pontján is megtalálhatóak az olyan speciális bevásárlókocsik, amelyek kerekei egy bizonyos távolságon túl automatikusan leblokkolnak”.

Az áruházlánc azt is elárulta, milyen okból döntöttek a bevásárlókocsik kerekeinek cseréje mellett. Válaszuk szerint ez

egyrészt áruvédelmi célokat szolgál, megelőzhetők vele a fizetés nélküli távozások, másrészt meggátolja magának a bevásárlókocsinak az eltulajdonítását is.

Ennek tükrében adódik a kérdés, hogy számíthatnak-e arra a vásárlók, hogy a blokkolós kerekű bevásárlókocsik egyre több áruházban jelennek meg. Ezzel kapcsolatban a Lidl azt közölte, eddigi tapasztalataik pozitívak (azt azonban nem pontosították, hogy vállalati vagy vásárlói oldalról nézve, bár a fent jelzett kettős cél alapján alighanem az előbbi szempontból biztosan). Ezért a vállalat vizsgálja, hogy a jövőben esetlegesen még mely áruházaiban vezesse be a megoldást.