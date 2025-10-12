A Microsoft megnevezte azt a 40 munkahelyet, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak a mesterséges intelligencia miatt

A Google technológiai cég kétszázezer beszélgetést elemezve a Co-Pilot mesterségesintelligencia-alapú (AI) chatbotjával arra a következtetésre jutott, hogy az elvégezheti a történészek és programozók munkájának legalább 90 százalékát, az értékesítők és újságírók munkájának 80 százalékát, valamint a DJ-k és adatelemzők munkájának 75 százalékát — közölte a Sky News.

A mesterséges intelligencia (AI) a legnagyobb tech cégeknél már átvette az irányítást az emberi munkaerővel szemben / Fotó: MeshCube / Shutterstock (képünk illusztráció)

A leginkább veszélyeztetett 40 foglalkozás között szerepeltek még az ügyfélszolgálati asszisztensek (72 százalék), a pénzügyi tanácsadók (69 százalék) és a termékpromoterek (62 százalék). Keresse meg az alábbi táblázatban, hogy az ön munkaköre hogyan szerepel...

Mindent felválthat a mesterséges intelligencia

„Ha három-öt év múlva megnézzük ezeket a munkaköröket, akkor nagyon nagy esély van rá, hogy teljesen felváltják őket” – nyilatkozta a Sky Newsnak egy mesterségesintelligencia-tanácsadó, aki több mint tízéves tapasztalattal rendelkezik a technológia közel 40 vállalatnál történő bevezetésében.

Kivéve azokat a területeket, ahol a kapcsolatok vagy a döntéshozatal játszik fontos szerepet

– teszi hozzá, névtelenséget kérve, mivel üzleti kapcsolatban áll számos kkv-val, több milliárd font értékű alapokkal és állami szervekkel.

Ezek a típusú munkák természetüknél fogva a leginkább ki vannak téve annak, hogy teljes egészében felváltsák őket az eszközök

– nyilatkozta az Imperial College London mesterségesintelligencia-kutatója és adjunktusa, Hszirong Zu.

Csak látszat a biztonság az AI-jal kapcsolatban?

Kiran Tomlinson, a Microsoft vezető kutatója azt nyilatkozta, hogy az AI munkaerőpiaci felhasználásáról szóló tanulmánya azokat a munkakategóriákat vizsgálja, amelyek produktív módon tudják használni az AI chatbotokat, nem pedig azokat, amelyek megszüntetik vagy felváltják a munkahelyeket.

Számos író és művész azonban ellentétes véleményen van. Szerintük a nagy tech cégek csak ezt a számukra előnyös narratívát akarják eladni.

Tömeges létszámleépítés a nagyvállalatoknál

A „vásárolj most, fizess később” elven alapuló Klarna vállalat 40 százalékkal csökkentette alkalmazottainak számát a mesterséges intelligenciába történő beruházások és a felvételi stop miatt, miközben azzal büszkélkedett, hogy chatbotja 700 alkalmazott munkáját végzi el.

A Microsoft is bejelentette, hogy 15 000 alkalmazottját elbocsátja, miközben 69 milliárd fontot fektet be adatközpontokba mesterségesintelligencia-modellek képzésére, és állítólag mesterséges intelligenciát használ, hogy 500 millió dollárt takarítson meg call centereiben.

Az Amazon vezérigazgatója, Andy Jassy elmondta, hogy „a mesterséges intelligencia széles körű használatával elért hatékonyságnövekedésnek köszönhetően várhatóan csökkenni fog a vállalat teljes létszáma.