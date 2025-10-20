Szép csendben megnyílt Magyarország legújabb McDonald's étterme: mindenki egy másik amerikai gyorsétteremláncra figyelt – meglepő a helyszín

Százhalombattán október 19-én megnyitotta kapuit a McDonald’s legújabb Drive étterme, ezzel bővítve hazai hálózatát. Az új létesítmény közel 70 munkahelyet teremt a térségben – írja a Százhalombattai hírtükör.

Fotó: AFP

Az étterem a Damjanich utca 29. alatt, a TESCO áruház területén található. A vendégek többféle rendelési lehetőség közül választhatnak: hagyományos kasszák, önkiszolgáló érintőképernyők vagy a McDonald’s mobilalkalmazás segítségével is leadhatják és kifizethetik rendeléseiket. Az ételek átvehetők a kiadó pultnál vagy akár asztalhoz szállítva.

A belső tér modern és játékos dizájnt kapott, geometrikus mintákkal, látszóbeton elemekkel és világos fa felületekkel. A 70 fős vendégtér mellett egy 16 férőhelyes terasz is rendelkezésre áll a jó időben. Parkolóban elektromos töltőállomások szolgálják az elektromos autóval érkezőket.

Bebesi Pál, a McDonald’s hazai franchise partnere szerint az étterem célja a gyors és vendégközpontú szolgáltatás, amelyet digitális megoldások segítenek gördülékennyé tenni. Reméli, hogy az új egység kedvelt találkozóhellyé válik a helyiek és a látogatóknak.

Mindenki egy másik amerikai gyorsétteremláncra figyelt

A New Orleansból származó világhírű csirkemárka, a Popeyes csütörtökön megnyitotta első éttermét Magyarországon, a helyszín a Westend bevásárlóközpont ételudvara.

Az étteremmegnyitó látványos performansszal indult, ugyanis a márka cajun fűszerezésű The Chicken Sandwich névre hallgató burgere helikopterrel érkezett meg a Westend tetőteraszára, ahol jazz-zenészek élőzenés műsora köszöntötte.

A magyarországi nyitás része a Popeyes lendületes európai terjeszkedésének, ugyanis a közelmúltban Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban is megjelent. Magyarországon kizárólagosan a Fusion-BP Restaurants Kft. fejleszti és üzemelteti, amely a The Fusion Group Zrt. 100 százalékos tulajdonában áll.