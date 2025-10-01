Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Kinőtt gyerekruhák, plüssök, kisbicikli – bombaként robbanhat a használtcikk-eladás miatti adóelkerülés

A NAV célkeresztjébe került a Vinted és a Facebook Marketplace.
Andor Attila
2025.10.01, 12:05
Frissítve: 2025.10.01, 12:17

Egyre többen jutnak pluszbevételhez az online piactereken, ám kevesen tudják, hogy ez akár adózási kötelezettséget is vonhat maga után. A kinőtt babaruhák valójában ketyegő bombák, ugyanis ezek az eladások bizonyos esetekben már adózási kötelezettséggel járnak – írja a Sonline.

NAV
A NAV is figyeli az üzletelést a Facebookon / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az online piactereken valóban bárki könnyen megszabadulhat a felesleges ruháktól, cipőktől vagy akár bútoroktól, miközben egy kis pluszpénz is üti a markát. 

A kulcskérdés az, hogy mikor keletkezik adóköteles jövedelem. 

Ha valaki saját használt tárgyat ad el, és az eladási ár nem haladja meg a vételárat, akkor nincs adókötelezettség. Ha azonban nyereség keletkezik, a bevételből le kell vonni az igazolt költségeket, és a fennmaradó összeg jövedelemnek számít. Ha a költségek nem bizonyíthatók, akkor a teljes bevétel negyede minősül jövedelemnek. 

Éves szinten a 600 ezer forintos bevételi határ a mérvadó.

Ha ezt valaki túllépi, a felette lévő összeg után 15 százalékos személyi jövedelemadót kell fizetnie. Fontos hangsúlyozni, hogy a bevétel és a jövedelem nem ugyanaz. A NAV az ellenőrzések során külön figyelmet fordít arra, hogy az eladások dokumentálva legyenek.

Néhány alapvető tanács:

  • Őrizze meg a vásárlási bizonylatokat.
  • Készítsen egyszerű nyilvántartást az eladásokról.
  • Figyelje a 600 ezres határt.
  • Ha rendszeressé válik a tevékenység, gondolkodjon vállalkozói formában.
  • Üzletszerű tevékenység esetén már vállalkozói forma szükséges.

A helyzet tehát alapvetően akkor változik, ha az eladás üzletszerűvé válik. Ha valaki rendszeresen árul nagy mennyiségben, azt a hatóság már vállalkozói tevékenységnek minősítheti, amihez adószám és vállalkozói forma szükséges. 

A szigorítás oka az EU úgynevezett DAC7 irányelve,

amely kötelezi a piactereket, hogy adatot szolgáltassanak az eladókról. Ez azt jelenti, hogy a NAV pontos információt kap arról, ki mennyiért és hányszor adott el, így az eddig 0äláthatatlan” tranzakciók sem maradnak rejtve.

Nem kell mindenről számlát írni, a NAV állásfoglalása szerint a saját használt tárgyaikat eladó magánszemélyeknek elég, ha egyéb bizonylatot állítanak ki, aminek nincsenek szigorú formai szabályai, ugyanakkor bizonyos alapadatoknak mindenképpen szerepelniük kell rajta:

  • az eladott tárgy pontos megnevezése,
  • egy sorszám vagy más azonosító,
  • az eladó neve, lakcíme és adóazonosító jele,
  • ha nem maga az eladó állítja ki a bizonylatot, akkor a kiállító adatai (név, cím, adóazonosító/adószám, ha van),
  • a bizonylat kiállításának dátuma,
  • az értékesített áru megnevezése (például „gyermekruha”) és az érte kapott összeg,
  • annak az időpontja, amikor az eladás bekerült a nyilvántartásba,
  • ha több ügyletet foglal össze a bizonylat, akkor az alapjául szolgáló részletező bizonylatok és az érintett időszak megjelölése.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
