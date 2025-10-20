Elárulta az NGM: ennyibe kerül az államnak a nyugdíjrendszer fenntartása

Jó hírt kapnak a magyarországi nyugdíjasok, kedvező átalakításokra készül jövőre a kormány. Bár Orbán Viktor miniszterelnök korábban elmondta, hogy szerinte óvatosan kell hozzányúlni a nyugdíjkasszához, Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter már a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését is belengette. A nyugdíjemelésnek sok érintett örülne, ugyanakkor a nyugdíjkassza jókora kiadás az államháztartás számára.

Még a tizennegyedik havi nyugdíj sem lehetetlen / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) azt azonban elárulta az Economxnak, hogy 2026-ban a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen mintegy 7700 milliárd forintot fordít a tervek szerint, ami a büdzsé legnagyobb tétele lesz. A szaktárca ezt azzal indokolta, hogy a 2026. évi költségvetési törvényjavaslat középpontjában a gyermekes családok, a fiatalok és a nyugdíjasok állnak, ezért jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és garantálják a 13. havi nyugdíj kifizetését.

Az NGM arról számolt be a lapnak, hogy szeptember végéig, az államháztartási gyorsjelentésnek megfelelően, nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5510,2 milliárd forint került kifizetésre, ebből

a Nyugdíjbiztosítási Alapban szereplő nyugdíjkiadások (például öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, tizenharmadik havi nyugdíj) esetében 5004,3 milliárd forint,

a nyugdíjszerű ellátásokra pedig 505,9 milliárd forint került kifizetésre a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból.

A Nyugdíjbiztosítási Alapból szeptember hónapban az összes kifizetés 507,4 milliárd forint volt, ebből a nyugdíjkiadások összege 506,7 milliárd forintot tett ki. Amennyiben a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból kifizetett 505,9 milliárd forintot hozzáadjuk a Nyugdíjbiztosítási Alap 506,7 milliárd forintjához, akkor 1012,6 milliárd forint nyugdíjakra fordított forrást kapunk egyetlen hónap alatt.

A szaktárca szerint a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány és a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés által közel 200 milliárd forint pluszjuttatást kapnak a nyugdíjasok az év utolsó két hónapjában.