Elárulta az NGM: ennyibe kerül az államnak a nyugdíjrendszer fenntartása
Jó hírt kapnak a magyarországi nyugdíjasok, kedvező átalakításokra készül jövőre a kormány. Bár Orbán Viktor miniszterelnök korábban elmondta, hogy szerinte óvatosan kell hozzányúlni a nyugdíjkasszához, Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter már a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését is belengette. A nyugdíjemelésnek sok érintett örülne, ugyanakkor a nyugdíjkassza jókora kiadás az államháztartás számára.
A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) azt azonban elárulta az Economxnak, hogy 2026-ban a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen mintegy 7700 milliárd forintot fordít a tervek szerint, ami a büdzsé legnagyobb tétele lesz. A szaktárca ezt azzal indokolta, hogy a 2026. évi költségvetési törvényjavaslat középpontjában a gyermekes családok, a fiatalok és a nyugdíjasok állnak, ezért jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és garantálják a 13. havi nyugdíj kifizetését.
Az NGM arról számolt be a lapnak, hogy szeptember végéig, az államháztartási gyorsjelentésnek megfelelően, nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5510,2 milliárd forint került kifizetésre, ebből
- a Nyugdíjbiztosítási Alapban szereplő nyugdíjkiadások (például öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, tizenharmadik havi nyugdíj) esetében 5004,3 milliárd forint,
- a nyugdíjszerű ellátásokra pedig 505,9 milliárd forint került kifizetésre a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból.
A Nyugdíjbiztosítási Alapból szeptember hónapban az összes kifizetés 507,4 milliárd forint volt, ebből a nyugdíjkiadások összege 506,7 milliárd forintot tett ki. Amennyiben a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból kifizetett 505,9 milliárd forintot hozzáadjuk a Nyugdíjbiztosítási Alap 506,7 milliárd forintjához, akkor 1012,6 milliárd forint nyugdíjakra fordított forrást kapunk egyetlen hónap alatt.
A szaktárca szerint a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány és a novemberi kiegészítő nyugdíjemelés által közel 200 milliárd forint pluszjuttatást kapnak a nyugdíjasok az év utolsó két hónapjában.
Az Economx kiemelte, hogy az öregségi nyugdíjban részesülők létszáma augusztusban kismértékben növekedett, 1529 fővel haladta meg az előző év azonos időszakának létszámát. Az öregségi nyugdíjban részesülők létszámán belül a nők kedvezményes nyugdíjában részesülők (korhatár alattiak) létszáma a korhatárbetöltés, az újonnan belépők és az elhalálozás együttes hatásaként 4601 fővel csökkent a tavaly augusztusi adathoz képest, jelenleg 137 551 fő veszi igénybe a „nők 40” kedvezményes nyugdíját.
Ennyibe kerül az államnak a nyugdíjrendszer
Összegzésük szerint a Nyugdíjbiztosítási Alap 2025. évi költségvetése az ellátási kiadások támogatására 564,5 milliárd forint központi költségvetési hozzájárulást tartalmaz, ez 33,1 milliárd forinttal múlja felül a 2024-es előirányzatot.
Az NGM szerint a központi költségvetés 77,4 milliárd forintot biztosít az alap részére pénzeszközátadás útján, míg további 487,1 milliárd forintot – a 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium fedezeteként – címzett támogatás formájában. A 13. havi nyugdíj és a nyugdíjprémium támogatásának előirányzatai év közben előirányzat-módosítás nélkül túlléphetők.
A Magyar Államkincstár az ellátási kiadások támogatására a Nyugdíjbiztosítási Alap részére 2025. augusztus végéig 51,6 milliárd forint központi támogatást utalt át pénzeszközátadás jogcímen, ami 10,4 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakában nyújtott támogatás összegénél. A pénzeszközátadás a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési egyensúlyának biztosítását szolgálja.
A 13. havi nyugdíj kifizetésének támogatására február hónapban 487,1 milliárd forint került átutalásra a Nyugdíjbiztosítási Alap részére, ami 38,1 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakában ugyanezen a jogcímen nyújtott támogatás összegét.