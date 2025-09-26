Itt a nap híre a nyugdíjasoknak: Nagy Márton jelentette be – ötből négyen már örülhetnek

Már kétmillió nyugdíjas kapta kézhez a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon pénteki posztjában. Ha a Központi Statisztikai Hivatal „nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők számáról” szóló táblázatából kiolvassuk, hogy 2025 júliusában (ez volt az utolsó adatközlés) 2 millió 398 ezer nyugdíjast regisztráltak, akkor úgy, hogy még bőven tart kézbesítés, a jogosultak több mint 83 százaléka megkapta az utalványt. Kézbesítési adatokat Orbán Viktor miniszterelnök főtanácsadója nyomán utoljára 6 nappal ezelőtt láttunk, akkor ez a szám 1,5 millió volt.

Élelmiszer-utalvány: sokan már el is költötték a pénzt / Fotó: Shutterstock

Nyugdíjasutalvány: sokan már el is költötték

„Lelkesen fogadta a nyugdíjas korosztály a 30 ezer forintos élelmiszerutalvány-ajánlatot, csak az a baj, hogy nem tudni, ez (a jogosultaknak való kiosztása – a szerk.) névsor szerint megy vagy lakcím szerint, mert nem lehet lekövetni: nagyon sokan nem kapták meg. Hova forduljanak? Kihez forduljanak? Én megnéztem a jogszabályt, sorba kell állniuk a Magyar Államkincstárnál, írni kell levelet, aztán hazamennek és kipihenik a fáradtságot és majd valamikor jön valami messiás, aki kiutalja nekik” – érkezett az újságírói kritika a kormányinfón annak ellenére, hogy az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult helyzet enyhítése érdekében életre hívott élelmiszer-utalványok postázása csak ebben a hónapban kezdődött meg és egészen október közepéig tart.

Ez háború: visszautasíthatatlan ajánlatot tett az egyik legnagyobb magyarországi bolt a nyugdíjasoknak, 30 ezer forint költésért 34,5 ezer forintnyi terméket ad – jöhet a Lidl és az Aldi válasza

A Heti TV újságírójának a kormányszóvivő adta meg a választ. Vitályos Eszter azt mondta, jelenleg is zajlik még az utalványok postázása, nem maradtak le semmiről. „Én tegnap részt vettem egy elég nagy rendezvényen, elég sok idős jelenlétében, ott pedig azt mondták, hogy már el is költötték az összeget, pont ilyenekkel nem találkoztam, akik nem jutottak volna hozzá. De mindenképpen fontos, igen, hogy jelezzenek, ha nem érkezik meg mondjuk 1-2 héten belül az utalvány.”