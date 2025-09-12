Rendkívüli bejelentés: óriási autóipari beruházás jön Magyarországra – nagy dobásra készülnek a németek és a kínaiak

„A világgazdaság drámai átalakuláson megy keresztül, hiszen az autóipar átalakul, elektromos alapokra helyeződik” – fogalmazott a Facebookra feltöltött videójában Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy ebben a folyamatban a kínai és a német vállalatok játsszák a vezető szerepet.
„Jó hír, hogy ezek a vállalatok Magyarországban találták meg a találkozási pontjaikat, itt működnek a leghatékonyabban” – tette hozzá. Szijjártó elmondta, a cél, hogy minél több német és még több kínai cég válassza Magyarországot.
Az elkövetkező hetekben remek hírekkel szolgálhatunk
– jelentette ki a politikus.
Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy A BMW-vel, a BYD-val, az akkumulátorcella-gyártással és az alapanyag-beszállítókkal egy új klaszter van kialakulóban az elektromos autók körül Magyarországon.
Az Amperex Technology pedig átalakítja a 7,3 milliárd eurós magyarországi gyárát, hogy többféle akkumulátort tudjon gyártani, így akar reagálni a kínai gyártó az európai autógyártók ingadozó keresletére.
A BYD 4 milliárd eurós (1600 milliárd forintos), Szegeden épülő gyára a tervek szerint 2026-ban kezdi meg a sorozatgyártást. A kínai autógyártó 224 tárgyalási forduló után döntött úgy, hogy első európai gyárát hazánkban építi fel. Szintén a BYD Magyarország melletti elkötelezettségét tükrözi, hogy a társaság Hollandiából Budapestre telepíti az európai központját, ami marketingszakemberektől hr-specialistákon át adatelemzőkig legalább kétezer magasan képzett embernek biztosít karrierlehetőséget a fővárosban.
Mindezen túl a kínai vállalat elindít két nagyszabású, együttvéve mintegy 250 millió eurós kutatás-fejlesztési programot is a hazai egyetemekkel együttműködve. A májusban bejelentett döntés szerint
Mindezen túl a kínai vállalat nemrég azt is bejelentette, hogy a BYD a már 2017 óta működő komáromi üzemében elektromos buszok mellett elektromos meghajtású teherautókat is gyárt majd, ami nemcsak új termékpalettát és fejlett technológiát, hanem 620 új munkahelyet is jelent a Duna-parti városnak.
Régebb óta téma, hogy Pécs mellé egy óriási autóipari – hangsúlyozottan nem akkumulátorgyár – beruházás érkezhet. A szlovák miniszterelnök korábban összefüggésbe hozott egy esetleges Tesla-projektet Magyarországgal. Néhány hónappal ezelőtt a Világgazdaság ennek kapcsán Magyar Leventét kérdezte. A Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese elmondta, hogy Dél-Magyarország kimaradt abból az ipari boomból, ami az ország többi területét érintette az utóbbi 10-15 évben.
Most viszont eljött az ideje annak, hogy rendezzük a Dél-Alföldön és a Dél-Dunántúlon élőkkel szembeni adósságát a magyar államnak, hogy ide nem tudott eddig az ottani gazdasági felzárkózáshoz szükséges mennyiségű és minőségű beruházást irányítani – fogalmazott. Ennek persze különböző objektív okai is voltak. Nyilván, ahol már létezik erre ökoszisztéma, oda szívesebben mennek a nagyberuházók.
„Mondok egy példát: amikor az egyik kínai cég kopogtatott nálunk és kifejezte a szándékát egy magyar beruházás iránt, majd elkezdődött a beszélgetés arról, hogy hova lehetne őket irányítani, akkor mi kínáltunk különböző helyszíneket az országban. Ők azt mondták, már választottak és Debrecenben mennének. Erre jeleztük, hogy van még számos remek helyszín, Debrecen már-már telített.
Azt a választ kaptuk, hogy számukra már Debrecen is kompromisszum,
mert eredetileg ők Budapest méretű városban gondolkodtak és ne kérjük őket arra, hogy Debrecennél is kisebb helyre menjenek, mert nem tudják értelmezni” – mondta.
Magyar Levente kiemelte, hogy Pécs egy olyan nagy beruházást érdemel, mint Győr, Kecskemét, Miskolc, Debrecen, vagy Nyíregyháza. Ezért született meg az a döntés – és folyik a végrehajtása –, hogy egy 600 hektáros, tehát rendkívüli méretű ipari zónát hoznak létre nem Pécsnek a kizárólagos belterületén, hanem Pécshez közeli zöldmezős területen.
Ha oda találnánk megfelelő méretű beruházást – nem árulunk zsákbamacskát, az autóipart célozzuk –, akkor mindent megtennénk érte, hogy ez megtörténjen és bebetonozódjon már ebben a ciklusban is. Szintén nem árulok el hatalmas titkot, ha elmondom, hogy
kínai autógyártókkal tárgyalunk elsősorban, hiszen az európai autóipart az európai politika tönkretette.
Most elsődlegesen a nyugat-európai autógyártásról beszélek, hiszen Közép-Európában mi még mindig versenyképesnek számítunk, ezért kevésbé féltem az itt működő üzemegységeket, mint a nyugat-európaiakat. Mindenesetre ma a világban az autógyártás dinamikája Keleten van és elsősorban is Kínában. Úgyhogy több kínai gyártóval is tárgyalunk és nem rosszak a kilátások – jelezte lapunknak.
Hogy mindez összefüggésben van-e a Szijjártó Péter által most bejelentett új autóipari beruházással, az egyelőre kérdés. Most azonban úgy tűnik hogy heteken belül megérkezik a válasz.
