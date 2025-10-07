Vége a kamutrappista sajtok magyarországi korszakának

A Tej Terméktanács tavaly indított országos kampányt a trappista sajt népszerűsítése érdekében (cikkünket erről itt találja), amely továbbra is a magyar sajtpiac egyik meghatározó terméke: évente több mint 25 ezer tonna készül belőle – idézi fel cikkében az Origo. A szakmai szervezet állásfoglalása szerint a sajtkészítmények nevének védelme nem csupán jogi kérdés, hiszen a fogyasztói tudatosság erősödésével egyre nagyobb a társadalmi igény a jó minőségű élelmiszerek iránt. A trappista mint a legismertebb magyar sajt a belföldi tejipar meghatározó terméke, a gyártói kapacitás az elmúlt években támogatásokkal megújult.

Kiszorulhatnak a magyar kiskereskedelemből az átcímkézett trappista sajtok (illusztráció) / Fotó: Hegedűs Márta

A formája a magyar trappista fő megkülönböztető jegye

A szervezet korábban már kifogásolta, hogy eddig több ezer tonnányi termék érkezett Magyarországra külföldről trappista sajtként olyan gyártóktól, akik nem is készítenek ilyet. Álláspontjuk szerint a belföldi gyártású trappista sajt csak korong alakú lehet.

Bár a hazai sajtfogyasztás 70 százalékát a trappista sajt teszi ki, ugyanakkor az itthon elfogyasztott trappista sajtok nagyjából 60 százaléka importból származik.

A többnyire külföldön készült, hasáb formájúak szeletelt vagy reszelt kiszerelésben, valamint több összetevőből álló élelmiszer-alapanyagaként kerülhetnek csupán forgalomba.

A Magyar Élelmiszerkönyv új fejezete szabályozza a felhasználható összetevőket, az alakra, méretre, tömegre vonatkozó előírásokat, az összetételi és érzékszervi követelményeket.

Az új rendelkezés nem jelenti a külföldi eredetű tömbsajtok importjának korlátozását, ezért nem lesz hiány félkemény sajtból, de ezeket az eredeti nevükön lehet csak értékesíteni, trappistaként nem

– jelezte a szervezet az Origo cikke szerint.

