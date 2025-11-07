Változtatnia kell a Coca-Colának Magyarországon, örülhet a konkurencia
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) lezárta a Coca-Cola két magyarországi leányvállalatával szemben indított versenyfelügyeleti eljárását. Az eljárás eredményeként a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. vállalta, hogy módosítja a vendéglátó-ágazati (HORECA) partnereivel kapcsolatban alkalmazott mintaszerződéseit, melyeket tisztázó rendelkezésekkel egészít ki. A vállalkozás emellett belső képzésekkel fogja biztosítani a módosításoknak és az általános versenyjogi szabályoknak való megfelelést. A vállalások jelentősen növelhetik a versenyt az érintett piacokon – közölte a hatóság pénteken.
A Gazdasági Versenyhivatal 2019-ben indított eljárást a Coca-Cola HBC Magyarország Kft.-vel és a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft.-vel szemben, azok italtermékekre alkalmazott értékesítési gyakorlata miatt. A GVH azt vizsgálta, hogy a vállalkozás átviszi-e a szénsavas üdítőitalok piacán feltételezetten fennálló erőfölényét, az alkoholos italtermékek, valamint egyéb, kevésbé népszerű alkoholmentes italtermékek értékesítésének piacaira is.
A nemzeti versenyhatóság a vállalatok partnereitől és versenytársaitól is kértek be adatokat, emellett pedig két alkalommal előzetes értesítés nélküli helyszíni kutatást is végeztek. A vizsgálat eredményeként a GVH feltárta, hogy a Coca-Cola HBC különböző szerződéseket alkalmaz HORECA partnereivel az egyes érintett terméktípusok esetében, és összekapcsolás sem jelenik meg egyértelműen azok szövegezésében.
A GVH feltárta ugyanakkor, hogy egyes szerződéstípusok esetén a kedvezmények olyan módon kerülnek megjelenítésre, ami azt a benyomást keltheti a HORECA egységekben, hogy egy adott kedvezmény eléréséhez több üdítőital-típust (ideértve a Coca-Cola HBC által értékesített szénszavas és egyéb üdítőitalokat) is feltétlenül forgalmazniuk kell. A cég időszakos promóciói kapcsán is versenyjogi aggályok merültek fel, különösen a kevert italokra vonatkozó kedvezmények esetében.
A GVH arra a következtetésre jutott, hogy a kedvezmények feltételrendszerei azt a benyomást kelthették a partnerekben, hogy a keveréshez használt alkoholos és nem alkoholos italtermékeket is a Coca-Cola HBC-től kell beszerezniük.
A Coca-Cola vállalásaival nőhet a verseny az üdítőitalok piacán
A GVH eljárása során a Coca-Cola HBC kötelezettségvállalási javaslattal élt. Ennek keretében vállalta, hogy magyarázó és tisztázó rendelkezésekkel egészíti ki forgalmazási mintaszerződéseit, melyek egyértelművé teszik, hogy az egyes italterméktípusokra kötött szerződések kereskedelmi feltételei, így különös tekintettel a kedvezmények szintjei nem függenek egymástól. A cég a kevert italokra vonatkozó promóciós kedvezmények tekintetében is módosítja szerződéseit akképpen, hogy azok egyértelműen jelezzék a HORECA partnerek irányába, hogy a kedvezmény eléréséhez nem szükséges az alkoholos italhoz a Coca-Cola HBC üdítőitalait keverni.
A Coca-Cola HBC ezen felül vállalta azt is, hogy a fentebbi kötelezettségvállalásoknak, valamint az általános versenyjogi elveknek való megfelelés biztosítása érdekében az érintett kollégák számára rendszeres belső képzéseket szervez.
A GVH Versenytanácsa úgy ítélte meg, hogy a Coca-Cola HBC érdemi és előre mutató vállalásokat tett, amelyek megfelelően kezelik az esetlegesen aggályos gyakorlatokat. A kötelezettségvállalás bővíti a HORECA egységek italbeszerzési lehetőségeit, és elősegíti azt, hogy az érintett piacon fokozódjon a verseny. A fentiekre tekintettel a Versenytanács elfogadta és kötelezően előírta az eljárás alá vont vállalásait, az eljárást pedig – jogsértés vagy annak hiányának megállapítása nélkül – lezárta.
Figyelemmel arra, hogy a Coca-Cola Magyarország Szolgáltató Kft. nem vett részt a vizsgált magatartás tanúsításában, illetve megvalósításában, a Versenytanács vele szemben az eljárást megszüntette.
