Deviza
EUR/HUF382.85 -0.42% USD/HUF329.38 -0.43% GBP/HUF433.09 -0.52% CHF/HUF414.08 -0.46% PLN/HUF90.56 -0.43% RON/HUF75.29 -0.44% CZK/HUF15.83 -0.44% EUR/HUF382.85 -0.42% USD/HUF329.38 -0.43% GBP/HUF433.09 -0.52% CHF/HUF414.08 -0.46% PLN/HUF90.56 -0.43% RON/HUF75.29 -0.44% CZK/HUF15.83 -0.44%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
juttatás
nyugdíjkorrekció
nyugdíj kiegészítés
nyugdíj
nyugdíjalap

Fontos hír érkezett a nyugdíjakkal kapcsolatban - ennek mindenki örülni fog

Jó hírt közölt a Magyar Államkincstár a nyugdíjasokkal.
VG
2025.11.16., 13:45

Hamarabb utalja a kincstár a decemberi nyugdíjakat, így a jogosultak már a hónap elején számíthatnak az összegre – írta meg a Magyar Nemzet. A Magyar Államkincstár friss listát tett közzé a pontos dátummal.

nyugdij_2 , nyugdíjasok
Fotó: Kurucz Árpád

Miközben a főszabály szerint minden hónap 12-én érkezik a nyugdíj – hétvége esetén néhány nappal előbb –, decemberben más a menetrend. A Magyar Államkincstár közlése szerint idén december 2-án, kedden utalják a 12. havi nyugellátást, vagyis a megszokottnál lényegesen korábban kapják kézhez a nyugdíjasok a pénzt. Aki postán kapja a nyugdíját, annak a korábban megküldött kifizetési naptár alapján érdemes figyelni a postás érkezését.

A novemberi nyugdíjak már az 1,6 százalékos emeléssel és a nyugdíjkorrekcióval érkeztek. Orbán Viktor pedig a héten ismertette a 14. havi nyugdíj kifizetésének részleteit is. Ez az intézmény egyébként Európában ritkaságnak számít: a Magyar Nemzet szerint jelenleg mindössze négy EU-tagország alkalmazza – Lengyelország, Ausztria, Spanyolország és Portugália.
 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
vízhiány

A Balaton megmentésére még mindig nem kell vészforgatókönyv, ha nyakunkon is a klímaválság

Országszerte 2022 óta folyamatos jelenség a vízhiány.
7 perc
orosz-ukrán háború

Nagyon pesszimista uniós értékelés érkezett az ukrajnai háborúról, de nem a kijevi korrupció botrány miatt

Híresen Ukrajna támogatója. Csináljuk finn módra, mondja.
9 perc
művészet

A világ legabszurdabb műkincsrablásai – a tolvajlás művészetében a kulcs a szemtelenség

„Köszönjük a pocsék biztonságot.”

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu