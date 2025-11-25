Össznépi gazdatüntetés készül a bizottság ellen Brüsszelben - itt vannak az okok

Az Európai Bizottság új hétéves költségvetési terve súlyosan veszélyezteti Európa – és benne Magyarország – élelmiszer-biztonságát – mutatott rá a Magyar Nemzetnek adott interjújában Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke. Mint mondta, a bizottság jelentős, akár 21–25 százalékos agrár- és vidékfejlesztési forrásmegvonást irányoz elő, amely reálértéken akár az 50 százalékot is elérheti. Ez a több mint hatvan éve működő agrárstruktúrát alapjaiban rengetné meg: gyengítené a termelőket, visszavetné a fejlesztéseket és közvetlenül veszélyeztetné a fogyasztók ellátásbiztonságát. Nem véletlenül készül az összeurópai gazdatüntetés – szögezte le.

Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint gazdatüntetés szerveződik Brüsszelben, amelyen előreláthatóan mintegy tízezer demonstráló fog megjelenni / Fotó: NAK / Lévai Zsolt

A másik súlyos tényező a bizottság által erőltetett ukrán uniós csatlakozás és a jelenleg is tapasztalható, lazán ellenőrzött ukrán élelmiszerimport. Ukrajna hatalmas, több százezer hektáros birtokszerkezetével, rendkívül alacsony termelési költségeivel és kevésbé szigorú környezetvédelmi, növény- és állategészségügyi előírásaival olyan versenyhelyzetet teremt, amelyben az uniós – különösen a kisbirtokos – gazdák képtelenek talpon maradni. Papp Zsolt szerint kettős mérce érvényesül: az uniós gazdákra súlyos adminisztratív terhek és szigorú szabályok vonatkoznak, miközben a harmadik országokból érkező termékek sokkal enyhébb elvárások mellett kerülhetnek az európai polcokra. Ennek következménye az lehet, hogy az olcsó és ellenőrizetlen ukrán, illetve dél-amerikai áruk kiszorítják a hazai előállítókat, veszélybe sodorva több tízezer ember megélhetését és Európa élelmiszer-önrendelkezését.

A helyzet miatt egyre nagyobb a feszültség az uniós gazdatársadalomban. Mivel a bizottság nem folytat érdemi párbeszédet a gazdákkal, a szakmai szervezetekkel vagy a tagállamok agrárképviseleteivel, december 18-ára összeurópai gazdatüntetést szerveznek Brüsszelben, ahová mintegy tízezer demonstrálót várnak. A megmozdulás célja egyértelmű: megakadályozni, hogy az EU a közös agrárpolitikát forrásmegvonással, piacfeladással és harmadik országokkal szembeni indokolatlan nyitással lényegében felszámolja.