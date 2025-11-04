Rohamot indítottak a németek a debreceni BMW-ért: sorban állnak érte – az iX3 hozza el a benzines autó végét

Ritkán látni olyan gyors piaci sikert, mint amit a BMW új, tisztán elektromos modellje, az iX3 elért. A gyártó Németországban már több mint háromezer megrendelést regisztrált – ezzel az iX3 megelőzte a hagyományos hajtású X3-ast is. A jármű nemcsak a BMW elektromos autóinak zászlóshajója, hanem a debreceni gyár történetének is mérföldköve, hiszen az új modellcsalád első darabja itt készül – írja a Dehir.

A BMW Germany vezetője, Christian Ach az Institute for Automotive Economics (IfA) iparági konferenciáján elárulta: a megrendelések üteme még a vállalat várakozásait is felülmúlja. Az első kiszállítások Európában 2025 tavaszán, Észak-Amerikában pedig nyáron kezdődnek. Eközben a BMW több országban is látványos bemutatókat szervezett: a modell premierjeit Bulgáriában, Csehországban, Hollandiában, Olaszországban és Spanyolországban tartották. Utóbbi két helyszínen a Real Madrid és az AC Milan futballklubokkal közösen népszerűsítették az autót – a BMW ugyanis mindkét klub hivatalos partnere.

A szakma egyértelműen elismeri az új modellt. Várkonyi Gábor autóipari szakértő szerint a BMW iX3 „a jelenlegi tudásunk alapján a világ legfejlettebb szériagyártású elektromos autója”. Hozzátette:

a BMW debreceni teljesítménye „emberfeletti”, hiszen egyszerre épített új gyárat, indított el egy új modellsorozatot, és hozott létre számos technológiai újítást.

A debreceni BMW Group Gyár már most több mint háromezer embert foglalkoztat, és zajlik a második műszakra való toborzás – jelenleg 47 nyitott pozíciót hirdettek meg. A HR Portál és az Opten adatai szerint a gyár a magyar járműipar egyik legdinamikusabban bővülő munkahelye.

A BMW iX3 a legmodernebb fejlesztések közé tartozik: 800 kilométeres hatótávval rendelkezik, és 10 perc töltéssel 350 kilométerre elegendő energiát képes felvenni. A Panoráma iDrive kijelzőrendszer a vezetéshez kapcsolódó minden információt a sofőr látómezejébe vetít, míg a „Heart of Joy” központi számítógép és a Dynamic Performance Control szoftver új szintre emeli az elektromos hajtáslánc menetdinamikáját.