Folytatódik a népszerű kormányzati program: újabb támogatáshoz juthatnak a kkv-k - 20 milliárd forintos pénzesőre számíthatnak a vállalatok

Az október 6-tól bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel és a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegének megduplázása után a kormány 20 milliárd forintos keretösszeggel elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemét – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből.

A kkv-k beruházásainak felét fedezi a program / Fotó: Maxbelchenko / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Ennyi pénzt nyerhetnek a kkv-k a pályázaton

A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A vidéki vállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatásával a kormány a magyar kis- és középvállalkozások termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét szeretné növelni. A közleményből az is kiderül, hogy

az előregisztráció november 6-án indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.

Az NGM felidézi, hogy a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás kapott összesen 108 milliárd forint támogatást, melynek eredményeképp több mint 200 milliárd forint beruházás valósult meg országszerte, ráadásul a támogatások közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került.

Fontos a kkv-k technológiai ugrása

A program folytatásáról a kormány a kihívásokkal teli nemzetközi környezet miatt döntött, mely továbbra sem segíti a vállalkozások beruházásait, szemben a kormány hosszú távon fenntartható, beruházásvezérelt gazdasági növekedést kitűző céljaival.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár szerint a kis- és középvállalkozások technológiai ugrásának segítését vissza nem térítendő támogatásokkal az is indokolja, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség.

A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását, ezáltal hozzájárul a magyar családok megélhetésének biztosításához is.

A támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti, így a kkv-k gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termelésüket. A pályázás is áttekinthetőbb és könnyebben teljesíthető lesz a vállalkozások számára az egyszerűsített feltételeknek köszönhetően.