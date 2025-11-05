Folytatódik a népszerű kormányzati program: újabb támogatáshoz juthatnak a kkv-k - 20 milliárd forintos pénzesőre számíthatnak a vállalatok
Az október 6-tól bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel és a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegének megduplázása után a kormány 20 milliárd forintos keretösszeggel elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemét – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből.
Ennyi pénzt nyerhetnek a kkv-k a pályázaton
A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A vidéki vállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatásával a kormány a magyar kis- és középvállalkozások termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét szeretné növelni. A közleményből az is kiderül, hogy
az előregisztráció november 6-án indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.
Az NGM felidézi, hogy a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás kapott összesen 108 milliárd forint támogatást, melynek eredményeképp több mint 200 milliárd forint beruházás valósult meg országszerte, ráadásul a támogatások közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került.
Fontos a kkv-k technológiai ugrása
A program folytatásáról a kormány a kihívásokkal teli nemzetközi környezet miatt döntött, mely továbbra sem segíti a vállalkozások beruházásait, szemben a kormány hosszú távon fenntartható, beruházásvezérelt gazdasági növekedést kitűző céljaival.
Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár szerint a kis- és középvállalkozások technológiai ugrásának segítését vissza nem térítendő támogatásokkal az is indokolja, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség.
A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását, ezáltal hozzájárul a magyar családok megélhetésének biztosításához is.
A támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti, így a kkv-k gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termelésüket. A pályázás is áttekinthetőbb és könnyebben teljesíthető lesz a vállalkozások számára az egyszerűsített feltételeknek köszönhetően.
A pályázat új szakaszában a vállalkozások 25–200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, maximum 50 százalékos támogatási intenzitással. Ez várhatóan mintegy 250 vállalkozás fejlesztéseit segítheti, ami mintegy 40 milliárd forint új beruházáshoz járulhat hozzá. A támogatási összegek 2026 első negyedévében 100 százalékban előlegként kerülnek kifizetésre, hogy a vállalkozások minél hamarabb megkezdhessék beruházásaikat.
A pályázás menete a lehető legegyszerűbb módon, a korábban megszokott rendben zajlik majd: az előregisztráció november 6-án indul, ezt követően november második felében megkezdődik a pályázatok előtöltése, míg a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. Csak azok a vállalkozások nyújthatják be kérelmüket, akik az előregisztrációs szakaszban is részt vettek.
A program a vali.hu oldalon keresztül érhető el.