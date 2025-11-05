Deviza
EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27% EUR/HUF386.7 -0.39% USD/HUF336.81 -0.34% GBP/HUF438.98 -0.26% CHF/HUF415.63 -0.33% PLN/HUF90.91 -0.22% RON/HUF76.02 -0.42% CZK/HUF15.88 -0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,662.32 -0.34% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,470 -0.09% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.03 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,292.3 +0.11% BUX107,662.32 -0.34% MTELEKOM1,774 +0.79% MOL2,906 -0.48% OTP32,470 -0.09% RICHTER10,300 -1.94% OPUS546 +1.1% ANY7,060 -0.57% AUTOWALLIS156.5 +1.6% WABERERS5,600 -1.07% BUMIX10,200.03 +0.2% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,292.3 +0.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
beruházás
Demján Sándor 1 + 1 KKV Támogatási Program
kkv

Folytatódik a népszerű kormányzati program: újabb támogatáshoz juthatnak a kkv-k - 20 milliárd forintos pénzesőre számíthatnak a vállalatok

A kis- és középvállalkozások beruházásait továbbra is támogatja a kormány. Ezért elindul a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második üteme.
VG
2025.11.05, 13:55
Frissítve: 2025.11.05, 14:29

Az október 6-tól bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel és a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba fektethető tőke maximális összegének megduplázása után a kormány 20 milliárd forintos keretösszeggel elindítja a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program második ütemét – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) keddi közleményéből.

Two,Farmers,Making,Agreement,With,Handshake,In,Green,Wheat,Field.
A kkv-k beruházásainak felét fedezi a program / Fotó: Maxbelchenko / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Ennyi pénzt nyerhetnek a kkv-k a pályázaton

A program új szakaszában egy vállalkozás legalább 25 millió forint, legfeljebb 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhet, 50 százalékos támogatási intenzitással. A vidéki vállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatásával a kormány a magyar kis- és középvállalkozások termelékenységét, versenyképességét és technológiai felkészültségét szeretné növelni. A közleményből az is kiderül, hogy 

az előregisztráció november 6-án indul, a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség.

Az NGM felidézi, hogy a Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Program első ütemében eddig közel 1400 vállalkozás kapott összesen 108 milliárd forint támogatást, melynek eredményeképp több mint 200 milliárd forint beruházás valósult meg országszerte, ráadásul a támogatások közel kétharmada a leghátrányosabb helyzetű térségekbe került.

Fontos a kkv-k technológiai ugrása

A program folytatásáról a kormány a kihívásokkal teli nemzetközi környezet miatt döntött, mely továbbra sem segíti a vállalkozások beruházásait, szemben a kormány hosszú távon fenntartható, beruházásvezérelt gazdasági növekedést kitűző céljaival.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár szerint a kis- és középvállalkozások technológiai ugrásának segítését vissza nem térítendő támogatásokkal az is indokolja, hogy a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok munkatermelékenysége között több mint kétszeres a különbség. 

A modern gépek hatékonyabb működést tesznek lehetővé, így nő a vállalkozások termelékenysége és versenyképessége, ami megkönnyíti a munkavállalók bérének kigazdálkodását, ezáltal hozzájárul a magyar családok megélhetésének biztosításához is. 

A támogatás kizárólag új, modern eszközök beszerzését segíti, így a kkv-k gyorsabban és hatékonyabban fejleszthetik termelésüket. A pályázás is áttekinthetőbb és könnyebben teljesíthető lesz a vállalkozások számára az egyszerűsített feltételeknek köszönhetően.

A pályázat új szakaszában a vállalkozások 25–200 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek, maximum 50 százalékos támogatási intenzitással. Ez várhatóan mintegy 250 vállalkozás fejlesztéseit segítheti, ami mintegy 40 milliárd forint új beruházáshoz járulhat hozzá. A támogatási összegek 2026 első negyedévében 100 százalékban előlegként kerülnek kifizetésre, hogy a vállalkozások minél hamarabb megkezdhessék beruházásaikat.

A pályázás menete a lehető legegyszerűbb módon, a korábban megszokott rendben zajlik majd: az előregisztráció november 6-án indul, ezt követően november második felében megkezdődik a pályázatok előtöltése, míg a támogatási kérelmek benyújtására december 1-jén lesz lehetőség. Csak azok a vállalkozások nyújthatják be kérelmüket, akik az előregisztrációs szakaszban is részt vettek.

A program a vali.hu oldalon keresztül érhető el.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu